伊朗總統：與美處於「全面戰爭」狀態！　美軍連轟5小時畫面曝

▲ 中央司令部釋出連續第10晚打擊伊朗畫面。（圖／翻攝自X／@CENTCOM）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍於美東時間20日晚間9時（台灣21日上午9時）完成最新一輪對伊朗的軍事打擊行動，這波攻勢歷時約5小時，已是美軍連續第10晚對伊朗發動空襲。

美軍完成5小時打擊 海峽維持暢通

U.S. Central Command (CENTCOM) announced it concluded another round of strikes against Iran at 9:00 p.m. ET on July 20, targeting military command centers, maritime capabilities, missile and drone launch sites, and air defense systems for the tenth consecutive night intending to… https://t.co/G5Y2DYd3dJ pic.twitter.com/gXDcoZtlw9 — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) July 21, 2026

美國中央司令部（CENTCOM）稍早在社群平台X聲明表示，本次打擊目標涵蓋伊朗軍事指揮中心、海上作戰能力、飛彈與無人機發射陣地及防空系統，目的是削弱伊朗持續攻擊荷莫茲海峽商船的能力。

中央司令部表示，荷莫茲海峽航運目前維持暢通；自今年5月初以來，美軍已協助護送約900艘商船安全通過該海峽，累計原油運輸量達4億5000萬桶。聲明最後強調，美軍仍維持高度備戰狀態，將持續對伊朗任何針對無辜商船船員的無端侵略行為追究責任。

伊朗媒體則報導，美軍襲擊被指藏有地下飛彈基地的大不里士附近地區，以及擁有伊朗唯一運作中民用核電廠的布什爾（Bushehr）。

伊朗反擊巴林科威特 青年運動海上封鎖沙國

伊朗也向駐有美國海軍第五艦隊的巴林及科威特發動報復空襲，並襲擊荷莫茲海峽油輪。巴林稱其航管系統在空襲中受損，但航班營運不受影響。伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」（又譯胡塞武裝）也宣布封鎖沙烏地阿拉伯港口。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）20日聲明強調，「現實是伊朗伊斯蘭共和國如今正處於全面戰爭狀態。」

美伊戰事源於今年2月28日，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對以色列及駐有美軍的波斯灣國家展開報復。這場戰爭迄今造成數千人死亡、數百萬人流離失所，並持續推升國際油價、衝擊全球金融市場。

美軍陣亡人數累計達17人，美國總統川普20日放話將讓伊朗付出代價，更揚言考慮擴大打擊範圍，將伊朗能源設施與橋梁納入目標。但此言引發國際法學者警告，依據1949年《日內瓦公約》，攻擊平民賴以維生的基礎設施可能構成戰爭罪。