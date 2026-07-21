南海仁愛暗沙爆衝突「中菲互控挑釁」　美譴責北京侵略行為

▲中國海警（左）乘坐剛性充氣艇，在南海仁愛暗沙追逐菲律賓海軍（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓軍方20日指控，中國海警在南海仁愛暗沙（Ayungin Shoal）非法逼近並持棍棒傷人，中國卻反控是菲律賓先挑釁。對此，美國國務院發布聲明譴責北京。

《路透社》、《法新社》等外媒報導，菲軍指控舷號21560的中國海警船派出一艘剛性充氣船（RHIB），非法接近擱淺於仁愛暗沙的軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），近距離繞行拍攝。

菲軍派出2艘船艇「以冷靜且非對抗方式」驅離，未料中國海警「做出暴力且侵略性反應」，持木棍擊打菲律賓海軍人員，導致1人受傷、橡皮艇受損。

▲中國海警用木棍擊打菲方人員乘坐的橡皮艇。（圖／達志影像／美聯社）



面對指控，中國海警強硬反擊，指控菲律賓扭曲事實，並要求「立即停止侵權挑釁和不實炒作」。他們宣稱是菲方橡皮艇無視警告，以危險方式衝撞中方巡邏艇，而且是菲方人員先以划槳與長棍「惡意攻擊」中國執法人員。

面對南海局勢升溫，美國國務院譴責北京「危險且侵略性」的行動，「中國一再挑釁菲律賓的合法海上行動，不僅破壞區域和平及穩定，也直接違背中國一再承諾和平解決爭端的說法。」

東南亞國協（ASEAN）外長峰會今（21）日將在菲律賓首都馬尼拉登場，中國外交部長王毅也將出席，南海局勢預料成為討論焦點。