美軍「睡夢中遭襲」！伊朗24小時三度轟約旦基地　2陣亡官兵身分曝

▲ 穆瓦法克薩爾提空軍基地衛星照，攝於2026年2月2日。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗彈道飛彈17日連番轟炸約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base），24小時內共發動3波攻擊，最終一枚飛彈命中美軍官兵睡覺的「貨櫃式住宅單元」（CHUs），造成2名士兵罹難，第3人遺骸仍在檢驗中。《華爾街日報》20日引述知情美國官員獨家披露上述細節，揭開這場致命夜襲的完整經過。

五角大廈已確認2名陣亡士兵身分，分別為來自夏威夷、隸屬陸軍防空與飛彈防禦部隊的中尉費漢（Tyler J. Feehan），以及來自德州的陸軍二等兵岡薩雷斯（Isabella Gonzales）。

▲ 費漢及岡薩雷斯在伊朗空襲中喪命。（圖／翻攝自X、路透）

3波攻擊經過曝 響警報也來不及

據官員描述，第一波攻擊碎片擊中基地健身房，預警警報及時響起，使官兵得以逃向掩體，途中多人輕傷但無人喪命；幾小時後第二波飛彈落在空置機棚，無人傷亡。但第三波來襲時，儘管同樣觸發警報，仍有官兵來不及逃進掩體，目前尚無法確認陣亡者是在宿舍內還是奔逃過程中遇難。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）坦承，「有一枚飛彈突破防線」，強調其餘伊朗飛彈幾乎全被攔截，並稱此事「令人心碎」。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）則透露，自7月7日以來，伊朗在區域內的攻擊已造成近百名美軍受傷，其中約96%已重返崗位，多數僅為輕微腦震盪。

???????????? ???????? The full picture of the deadly Jordan strike emerges: THREE missiles hit the base in 24 hours, and remains of a third person have been found.



-Per the WSJ, the fatal attack was the third of three separate missile strikes on Muwaffaq Salti within 24 hours: the first… pic.twitter.com/D9ftGOla5b — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 20, 2026

末端機動彈道飛彈難攔截 5萬美軍受威脅

分析指出，伊朗近期大量部署高速、末端機動能力強的彈道飛彈，使美軍防空網攔截難度大幅提升，也突顯保護駐中東約5萬名美軍的嚴峻挑戰。美國中央司令部拒絕就具體戰損發表評論，但伊朗後來曝光的衛星影像顯示基地基礎設施被毀，包括住房區。

總統川普20日對此發文警告，「伊朗每殺害一名美國軍人，都將為此付出數倍的代價！」並稱這項指示已明確下達國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及參謀長聯席會議主席凱恩（Daniel Caine）。伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）則回嗆，若美軍持續發動侵略，將讓華府承受「難忘的教訓」。