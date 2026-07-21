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南韓國防部解除近3000萬m²軍事管制區　規模達「10座汝矣島」

▲▼南韓陸軍19日經過京畿道坡州市臨津閣附近的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓陸軍經過京畿道坡州市臨津閣附近的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部今（21）日宣布，將解除或放寬原設定為軍事設施保護區的土地，面積達2916萬平方公尺，相當於10座首爾汝矣島，其中包括江原道高城郡、束草市、京畿道高陽市等地，以及首爾龍山兒童庭園周邊區域。南韓政府表示，調整範圍是在確認「不影響軍事作戰」的前提下進行，盼降低地方發展限制。

根據《韓聯社》，此次調整涉及解除5處限制保護區域、1處管制保護區域降級，以及4處飛行安全區域解除，總面積達2916萬平方公尺。其中限制保護區解除面積為862.8萬平方公尺，管制保護區放寬面積為1.7萬平方公尺，飛行安全區解除面積則達2051.5萬平方公尺。

在解除限制保護區域的地區，江原道高城郡與束草市周邊約639萬平方公尺土地獲得解禁，另外包括京畿道平澤市古德國際化計畫區內彈藥庫周邊約133萬平方公尺，以及高陽市科技谷與公共住宅開發用地約77萬平方公尺。

此外，位於首爾市龍山區、原本被設定為限制保護區的「龍山兒童庭園」周邊13.7萬平方公尺土地，也被列入解除範圍。南韓國防部認為，該區位於軍方警戒範圍外圍，解除後不會對軍事任務造成重大影響。

另一方面，京畿道始興市君子洞一帶約1.7萬平方公尺土地，則由原本的管制保護區域下調為限制保護區域。南韓國防部指出，該地區周邊已形成居民聚落，且對軍事行動影響有限，因此決定降低管制強度。

除了土地管制區調整外，南韓也同步放寬部分飛行安全區限制。南韓國防部計畫將首爾市麻浦區、恩平區，以及京畿道高陽市一帶的水色飛行場之功能，由原本的支援航空作戰基地改為直升機專用作戰基地，並解除約1982萬平方公尺飛行安全區。

南韓國防部表示，水色飛行場相關解除措施，將配合今年下半年修訂相關施行令後正式實施。另外，位於世宗市的鳥致院飛行場（音譯），因推動鳥致院與燕岐飛行場整合搬遷計畫，也將解除原跑道周邊約69.5萬平方公尺飛行安全區。

此次解除與放寬的軍事設施保護區，將於明（22）日刊登政府公報後正式生效。

據悉，南韓國防部此前曾公布「軍事設施規制改善對策」，計畫逐步推動大規模軍事保護區域調整，目標包括將民間人控制線（民統線）平均向北移動約2公里，以及分階段解除或放寬相當於汝矣島240倍面積的軍事管制土地。

南韓國防部強調，未來將持續在確保軍事作戰能力的前提下，合理調整軍事設施保護區，「讓居民生活獲得改善，並與地方社會共同發展。」

南韓鬆綁軍事管制！民統線往北移2公里　解禁「150座汝矣島」土地

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