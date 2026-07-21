俄情報單位自己洩密！一枚紀念章「藏地圖」　10處秘密基地全曝光

▲位於俄羅斯首都莫斯科盧比揚卡廣場前的聯邦安全局總部大樓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）旗下負責電子情報與網路間諜任務的神祕單位「第16中心」，近期竟因內部人員公開分享的紀念章而意外洩密。研究人員透過紀念章上的地圖、建築與地標等細節，成功推算出該單位在俄羅斯境內至少有10處部署據點，其中距離芬蘭最近的一處僅約100公里。

就在部署位置曝光之際，芬蘭、美國及多個歐洲國家情報機關也同步示警，指控該單位長年發動網路間諜行動，鎖定政府、能源及國防等關鍵基礎設施。

根據《芬蘭國家廣播公司》（Yle），這項調查由專門研究假訊息與網路影響力行動的分析機構CheckFirst完成。研究團隊蒐集超過200張由第16中心人員公開分享的單位紀念章，逐一比對圖案中的建築物、地標及地圖資訊，進一步推算出這個高度保密情報單位的部署情形。

調查顯示，第16中心總部設於莫斯科，其餘據點多分布於俄羅斯邊境地區，包括加里寧格勒、聖彼得堡、普斯科夫及海參崴等地。其中，距離芬蘭最近的據點位於聖彼得堡附近的克拉斯諾耶謝洛（Krasnoye Selo），推估至少部署566名人員，距離芬蘭邊界約100公里。

報導指出，第16中心正式名稱為「通信電子情報中心」（TsRRSS），隸屬於俄羅斯聯邦安全局，最早可追溯至蘇聯時期的國家安全委員會（KGB）。該單位主要負責攔截、破解電子通訊及蒐集境外電子情報，是俄羅斯對外網路情報與間諜活動的重要核心。

多年來，國際資安業者也曾以「Berserk Bear」、「Dragonfly」、「Ghost Blizzard」及「Static Tundra」等不同名稱追蹤其相關行動。

就在部署據點曝光前後，芬蘭安全情報局（SUPO）與美國國家安全局（NSA），以及英國、法國、德國等國情報機關同步發布警告，指出第16中心長期主導俄羅斯對外網路間諜行動，近期仍持續利用防護不足的路由器及其他網路設備作為入侵跳板，試圖滲透政府機關、能源設施及國防相關單位。不過，俄羅斯否認相關指控。

Yle引述英國外交部及公開資料指出，第16中心至少自2010年起便持續透過惡意軟體從事網路間諜活動，曾將歐洲風力發電廠、英國工業控制系統及美國航空業列為攻擊目標。此外，外國政府、研究機構、新聞記者，以及俄羅斯反對派人士與批評政府者，也都被認為是長期情報蒐集對象。

芬蘭安全情報局則表示，俄羅斯多年來持續探查芬蘭各類組織的網路弱點，尤其聚焦能源、國防等關鍵產業，目的不只是蒐集敏感資訊，更可能是在為未來破壞重要基礎設施預作準備。