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天堂掉地獄！機長廣播「恭喜阿根廷」　球迷嗨翻下秒才知：被耍了

▲▼被耍了！機長廣播「恭喜阿根廷」全機嗨翻　下秒公布勝負一片死寂。（圖／翻攝TikTok）

▲阿根廷球迷們以為奪冠，全都興奮地手舞足蹈。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

世界盃決賽結束後，一名機長竟然大搞「惡作劇」，讓機上球迷誤以為「阿根廷奪冠」，引爆全艙歡聲雷動，卻在下秒話鋒一轉，宣布西班牙才是真正冠軍，讓機艙瞬間從沸騰跌入死寂。

耍了球迷一把　機長廣播影片瘋傳

根據TikTok流傳影片，機長透過廣播宣告，「這場比賽激烈地纏鬥到最後一刻，包括延長賽。2支球隊都竭盡全力，遺憾的是，只有1支球隊能贏得世界盃決賽。」

機長接著說道，「我們想恭賀機上的阿根廷朋友們」，此時全艙立刻爆出震天歡呼，許多人高舉雙手、鼓掌、唱歌、尖叫，還有身穿阿根廷藍白球衣的乘客興奮到站起來，因為他們似乎以為阿根廷連莊奪冠、梅西完美謝幕。

機艙內的興奮情緒持續好一陣子後，機長才冷冷地補上一句，「西班牙贏了」。語畢，全機瞬間陷入沉默。

@williermina

en vez de festejar se puso a boludear el piloto

♬ Futuristic Song - Productivity Music & Focus and Concentration & Study Music Deluxe

阿根廷媒體痛批　亂開玩笑太惡劣

阿根廷媒體砲轟機長的舉動是「病態的玩笑」。《La Voz del Interior》宣稱該機長是西班牙人，並對阿根廷乘客宣布了錯誤的比賽結果。

其他阿根廷媒體則痛批，這名機長不僅幽默感拙劣、舉止糟糕，還讓自己置身於危險中，「乘客可能會想要與他對質或者衝入駕駛艙，這是極大的失誤。」

不過，影片中的航空公司名稱、機長身分及航班目的地等資訊，目前均未獲得證實。

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