4年來最強消費潮！世界盃替美國「猛賺200億」 主辦城市全笑歪

▲西班牙球迷聚集在紐約時報廣場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據美國銀行（Bank of America）最新數據顯示，本屆世界盃為美國經濟帶來高達200億美元的提振，不僅讓主辦城市的在地經濟大爆發，也帶動了美國4年多來最強勁的消費支出熱潮。

實體店面業績狂飆 飯店房價翻倍賺

根據《紐約郵報》報導，美銀執行長莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，賽事帶動的400億美元新增經濟活動中，有一半流入了美國，且影響範圍遠超過球場本身。美銀擁有7000萬名一般消費者客戶，每月消費總額逾4000億美元，目前的花費比一年前增加了5%到6%。

莫伊尼漢指出，堪薩斯城等主辦城市的消費成長速度明顯快於其他城市，這些錢大量流入實體店面，如酒吧和餐廳，帶動實實在在的在地經濟。

▲阿根廷球迷聚集在紐約時報廣場。（圖／路透）



美國普查局（Census Bureau）數據也顯示，6月份零售與餐飲服務銷售額年增6.7%，連續5個月正成長；其中最容易受惠於世界盃人潮的酒吧和餐廳，消費額更比去年高出3.8%。

主辦城市的飯店業者也趁勢大賺一筆。根據CoStar集團數據，堪薩斯城每間客房的營收暴增約90%，舊金山也狂飆了55%。紐約與紐澤西主辦委員會更指出，光是6月份，球迷就砸下12億美元，創造2.28億美元稅收及總計21億美元的經濟效益。

經濟效益看運氣？學者點出「對戰組合」是關鍵

雖然主辦城市荷包滿滿，但聖十字學院（College of the Holy Cross）運動經濟學教授馬西森（Victor Matheson）點出，各城市能賺多少錢，很大程度取決於賽程抽籤的運氣。

▲挪威球迷在波士頓體育場觀賽。（圖／路透）



馬西森舉例，波士頓當時「擠滿了蘇格蘭人，差點把啤酒都喝光」；但相比之下，堪薩斯城舉辦奧地利對上阿爾及利亞的小組賽，就更仰賴當地人買票進場，因為這兩個國家的球迷傳統上較少大規模飛往北美看球。

就業市場放緩跌破眼鏡 官員放眼未來賽事

儘管消費力道強勁，整體就業市場卻未如預期般火熱。高盛（Goldman Sachs）原本預估世界盃能帶來4萬個就業機會，但美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）報告指出，6月份雇主僅增加5.7萬個工作機會，遠低於預期，休閒與餐旅業甚至因為季節性招募疲軟而流失了6.1萬個職位。

不過，美銀數據顯示，換工作的基層勞工薪水約調漲了12%，其刷卡消費也年增4.8%。

面對成功舉辦賽事帶來的甜頭，官員們正積極規劃延續這波熱潮；順利消化國際遊客的波士頓已放眼申辦2031年女子世界盃（Women’s World Cup），而美國總統川普也拋出美國未來幾年再次申辦世界盃的想法。