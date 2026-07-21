547人確診！日本麻疹創6年新高　東京：疑訪日外國旅客成病毒來源

圖文／鏡週刊

日本今年爆發麻疹疫情，感染人數已突破500例，其中東京都病例就占近半數。東京都基因定序調查顯示，病毒很可能是由訪日外國旅客帶入，9成為30多歲以下族群，因年輕患者症狀較輕，仍照常外出導致病毒持續傳播。

據《讀賣新聞》報導，日本今年爆發麻疹疫情，截至7月8日為止，已累計547例麻疹個案，創下自2019年的744例以來新高，其中東京都就有264例、占個案近半數。

東京都基因定序調查顯示，病毒很可能是由訪日外國旅客帶入，患者中約9成為30多歲以下族群，因許多年輕患者症狀較輕，仍照常外出，導致病毒持續傳播，這與COVID-19疫情情況相似。

另一方面，超過半數感染者無法確認曾接種過麻疹疫苗。社群媒體還流傳諸多毫無科學根據的說法，如「補充維生素就不會感染」，東京都一間診所院長感慨，錯誤資訊流傳已影響民眾。

東京都用「K-net（感染症資訊共享系統）」平台，串聯全市31個保健所，可即時掌握確診者檢驗結果、曾停留的地點及時間等資訊，大幅提升疫調效率。此外，東京都也正積極推動麻疹疫苗緊急接種計畫。

由於與患者接觸者若能在72小時內接種疫苗，有望降低發病風險，故及早找出接觸者成為防疫關鍵，而K-net也在追蹤工作中發揮重要作用。此外，東京都還建立專用機車快遞網，負責檢體運送，減輕過去由保健所人員親自運送的負擔。

東京都疫情高峰時，每週曾新增57例麻疹感染，目前疫情已趨於穩定。擔任東京都防疫顧問的聖瑪麗安娜醫科大學特任教授賀來滿夫表示，東京都透過疫情經驗打造的防疫體系，正逐步建立起足以因應下一場全球大流行的能力。

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