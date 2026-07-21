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阿蘇山直升機墜毀半年！2台人「屍體仍困火山口」　曝黃金打撈時間

▲▼阿蘇火山口,阿蘇山,阿蘇火山。（圖／記者張方瑀攝）

▲日本九州熊本阿蘇火山，今年1月發生直升機墜毀事故。（圖／記者張方瑀攝）

記者羅翊宬／編譯

日本九州熊本縣阿蘇山中岳第一火山口觀光直升機墜毀，至昨（20）日事發滿半年，機上包括2名台灣遊客與日籍駕駛在內共3人的遺體仍未尋獲，殘骸也持續留在火山口斜坡。因火山活動與有毒氣體，搜救作業被迫中斷。火山專家指出，目前直升機位置尚未明顯移動，若火山警戒等級降至「1」，應把握時機展開搬運工作。

根據日媒《熊本縣民電視台》，自從1月20日事故發生後，警方、消防等單位曾多次嘗試接近墜毀地點，但阿蘇山中岳第一火山口內部充滿有毒火山氣體，且地面鬆軟不穩，救援人員面臨高度二次災害風險。消防單位約1個月後發現，「直升機周邊有3人身影，生還可能性極低」，但考量現場安全，最終放棄人員進入救援。

該架觀光直升機墜落後，在火山口內斜坡上嚴重損毀。事故發生半年後，7月20日阿蘇山中岳周邊仍有大量國內外遊客前往觀光，但由於火山噴發警戒等級升至「2」，加上殘骸仍留在火山口內尚未完成打撈作業，相關區域目前禁止民眾進入。

原本熊本縣警察委託業者計畫，準備於6月15日利用無人遠端重型機具搬運直升機殘骸，並一度朝實施方向推進。然而，6月後阿蘇火山活動變得活躍，日本氣象廳提高警戒等級，火山口周邊限制出入，警方因此判斷，「若警戒等級沒有下降，作業就無法重新開始」，目前打撈行動陷入停滯。

京都大學火山研究中心教授大倉敬宏表示，外界關注殘骸是否可能因地形或天候因素滑落。根據研究團隊7月12日觀察結果，直升機位置與4月底確認時相比「沒有發生變化」，暫時沒有明顯下滑跡象。

不過，大倉敬宏也提醒，強風可能成為影響殘骸穩定性的因素。他指出，過去觀察曾發現在颳強風的隔天後，直升機從原本位置偏移下滑的情形，因此一旦遇到颱風等極端天氣，仍須密切監控現場狀況。

至於火山警戒何時能解除？大倉敬宏指出，7月10日觀測結果顯示，火山氣體數值已低於標準，只要持續維持約1個月，警戒等級就可能下調。若情況持續改善，最快可能在8月10日後降至較低等級。

不過，大倉敬宏也強調，阿蘇火山過去曾多次出現警戒等級降低後再次升高的情況，因此若警戒降級，應迅速把握短暫安全時機。他建議，一旦警戒等級降至「1」，就應優先推動直升機殘骸移除工作。

報導指出，目前相關單位只能等待火山活動趨於穩定，再重新啟動無人重機搬運計畫。事故發生半年後，3名罹難者仍未能返家，家屬與搜救單位都盼望能在安全條件允許下，盡早完成後續處置。

►2台人墜機「屍體卡阿蘇火山口」！天價遺體回收費　日本國庫埋單

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