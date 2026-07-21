紐約市長揚言活捉納坦雅胡！川普喊話「不會逮捕」　司法角力升溫

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間20日表示，以色列總理納坦雅胡訪問美國期間「絕不會以任何形式遭到逮捕」，以此回應紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）此前說法。曼達尼稱，市府正評估若納坦雅胡踏入紐約市，是否能依法執行國際刑事法院（ICC）逮捕令。

根據《路透社》，川普在社群平台Truth Social發文指出，「納坦雅胡在美國境內期間，無論以任何方式、任何形式，都不會被逮捕。」雖然川普並未直接提及曼達尼的言論，但強調以色列在近期美伊衝突中發揮的重要作用，展現對以色列政府的支持。

這起爭議起因於國際刑事法院（ICC）於2024年針對納坦雅胡發布逮捕令，指控他涉嫌在加薩戰爭期間涉及戰爭罪行。不過，以色列政府拒絕承認國際刑事法院管轄權，並否認相關指控，批評該逮捕令缺乏正當依據。

曼達尼日前接受《紐約時報》影片播客節目「The Interview」訪問時表示，紐約市法律部門正積極研究相關法律規定。他表示，「我相信納坦雅胡總理應該前往海牙，他是一名遭國際刑事法院指控的戰爭罪犯。」

▲紐約市長曼達尼在紐約市政廳發表演說，紀念美國建國250周年。（圖／路透）

曼達尼在競選紐約市長期間就曾表示，若納坦雅胡踏入紐約市，他將要求警方執行逮捕。不過，由於美國與以色列均非國際刑事法院成員，加上美國長期反對ICC對相關人士採取司法行動，因此實際執行逮捕令仍存在高度爭議。

以色列方面則強烈反擊曼達尼的說法。以色列政府在社群平台X官方帳號發文批評國際刑事法院是「袋鼠法庭」（kangaroo court），並稱針對納坦雅胡的逮捕令「毫無根據」。以方指控曼達尼試圖透過攻擊以色列領導人，轉移外界對其政策爭議的注意。

國際刑事法院成立於2002年，主要負責追訴種族滅絕罪、危害人類罪與戰爭罪等國際犯罪。目前，美國與以色列均不是ICC締約國，因此法院對兩國相關人士採取行動時，長期遭到華府與耶路撒冷質疑。

▲以色列總理納坦雅胡曾於2023年視察加薩走廊邊境軍營。（圖／翻攝自X／@netanyahu）

納坦雅胡過去慣例會在每年9月前往紐約，參加聯合國大會年度高峰會。若今年再度赴美，是否可能因國際刑事法院逮捕令引發新的外交與法律爭議，將成為外界關注焦點。

值得注意的是，曼達尼去年11月勝選後不久，曾與川普在白宮會面。兩人過去雖曾公開互相批評，但見面會談後氣氛意外友善。