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兩度斷交台灣！尼加拉瓜總統宣布「不再選舉」　鞏固夫妻獨裁地位

▲▼尼加拉瓜獨裁總統奧德嘉掌權近20年，宣布未來不再有選舉，曾發表貶損台灣主權言論，我外交部批其個人道德認知低落。（圖／路透）

▲尼加拉瓜獨裁總統奧德嘉掌權近20年，宣布未來不再有選舉，曾發表貶損台灣主權言論，我外交部批其個人道德認知低落。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

尼加拉瓜獨裁總統奧德嘉（Daniel Ortega）曾發表貶損台灣主權言論，掌權至今近20年。他宣布，未來國內將「不再舉行選舉」，等同正式關閉政權輪替的大門。外界認為，他與妻子、聯合總統穆里歐（Rosario Murillo）的統治將進一步鞏固。奧德嘉強調，未來不會再讓反對派透過選舉取得政權。

對此，流亡反對派與國際分析人士則認為，此舉顯示他對民主競爭的恐懼，也象徵尼加拉瓜已全面走向家族式威權統治。

根據《路透社》，現年80歲的奧德嘉於當地時間20日晚間出席紀念1979年桑定革命（Sandinista Revolution）演說，是睽違兩個月首度公開露面，「這裡不會再有任何選舉，讓他們試圖奪取政府、奪取政權！由美國支持的政黨與索摩查（Somoza）勢力重返執政的日子已經結束，永遠不會再發生。」

奧德嘉曾在1980年代擔任總統，自2007年重新執政至今已連任近20年，目前任期原定明年屆滿。不過，他並未說明將透過何種法律或制度正式取消選舉，只宣稱此舉是為了杜絕反對派重新掌權的可能。

美國國務院尚未回應奧德嘉的最新發言。不過，川普政府曾將奧德嘉政權形容為「獨裁政權」，並對超過2350名尼加拉瓜官員及其家屬祭出制裁。

▲▼尼加拉瓜獨裁者奧德嘉與其擔任聯合總統的妻子穆里歐。（圖／路透）

▲尼加拉瓜獨裁者奧德嘉與其擔任聯合總統的妻子穆里歐。（圖／路透）

尼加拉瓜2021年總統大選因大批反對派領袖、商界人士遭拘押，且政府將異議行為刑事化，引發國際社會廣泛質疑選舉公正性。去年，奧德嘉再推動憲法改革，將妻子穆里歐正式列為「聯合總統」，並把總統任期延長至6年，夫妻兩人幾乎掌控軍隊、司法及政府所有重要權力。

聯合國人權理事會曾指控奧德嘉與穆里歐政府，已將尼加拉瓜「轉變為威權國家」，並系統性侵犯人權。2018年反政府示威期間，當局大規模鎮壓，造成超過300人喪命。

武裝衝突地點與事件資料計畫（ACLED）資深分析師布雷達（Tiziano Breda）指出，奧德嘉夫婦顯然害怕任何政治開放，都可能讓異議聲音壯大並威脅其權力，因此「與其舉辦一場受操控的選舉，不如乾脆取消選舉競爭」，如今尼加拉瓜已淪為成熟的家族式獨裁政權。

▲▼曾角逐尼加拉瓜總統、2021年至2023年間遭監禁後流亡美國的反對派人士馬拉迪亞加。（圖／路透）

▲曾角逐尼加拉瓜總統、2021年至2023年間遭監禁後流亡美國的反對派人士馬拉迪亞加。（圖／路透）

曾角逐總統、2021年至2023年間遭監禁後流亡美國的反對派人士馬拉迪亞加（Felix Maradiaga）則表示，奧德嘉這番談話「與其說是在展示力量，不如說是坦承恐懼」，因為他「公開承認，真正目的就是不讓自己的威權體制接受任何民主競爭」。

另有流亡人權人士指出，反對派領袖如今幾乎都已遭流放，去年修憲更形同建立一黨體制，奧德嘉如今只是公開承認長年以來的政治現實。

據悉，奧德嘉執政時期的尼加拉瓜曾於1985年、2021年兩度與我中華民國斷交，轉而向北京當局卑躬屈膝、投懷送抱，更聲稱與中國升級「戰略夥伴關係」，且不時發表貶損我中華民國主權之言論，我中華民國外交部今年2月28日發布新聞稿痛批，「凸顯奧德嘉個人道德良知低落。」

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關鍵字：

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