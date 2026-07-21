光州女學生命案黑幕！警高層吃案「淡化性侵情節」　今遭扣押搜索

▲23歲張允基涉嫌殺害女學生，被逮後由警方移送檢方調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州23歲男子張允基（音譯）涉嫌性侵殺害17歲高二女學生李彩媛（音譯），如今爆出警方偵辦時疑似刻意淡化性犯罪情節、未妥善保全甚至銷毀充氣娃娃等關鍵證物，多名基層指控警察廳國家搜查本部曾介入主導辦案方向。對此，檢警今（21）日同步前往警察廳國家搜查本部執行扣押搜索，追查是否涉及不當指揮、滅證與辦案不實。

根據《韓聯社》，多名曾參與偵辦張允基性侵殺人案的基層警員透露，案件自嫌犯落網到移送檢方期間，光州光山警察署均須向警察廳國家搜查本部回報進度，並依指示決定偵辦方向。由於案件自嫌犯追緝階段起便受到全國關注，因此研判不可能由第一線警察自行決定辦案結論。

警方內部人士表示，第一線偵查人員原主張依「性侵殺人」方向偵辦，但警察廳國家搜查本部卻認為缺乏張允基自白等直接證據，要求審慎處理，相關主管因此改變立場。另有警員指出，張允基犯案前涉及跟蹤與性侵越南籍女子案件，之所以未與命案併案偵辦，也是依照國家搜查本部指示執行。

▲南韓警察廳代理廳長俞在成20日召開例行記者會，針對警界高層在張允基事件吃案致歉。（圖／達志影像）

遭指為辦案失職、21日出庭接受羈押必要性審查的前光州光山警察署刑事科長則透過律師出面喊冤。他表示，曾三度正式向國家搜查本部提報建議，希望將刑事單位與婦幼單位偵辦的案件合併，以利認定性侵殺人罪嫌，但均遭上級駁回，因此只能專注偵辦殺人案。

該名刑事科長面對媒體追問時直言，國家搜查本部明知案件始末，卻仍將責任歸咎基層，「真的非常冤枉」。

就在相關指控持續發酵之際，光州地方檢察廳與警察廳所成立的真相調查特別搜查團，21日上午分別持搜索票前往警察廳國家搜查本部執行扣押搜索。檢方上午6時15分率先執行，警方則於7時30分展開搜索，雙方各自持不同搜索票辦案，由於扣押標的多為電子資料，因此均以複製數位資料方式蒐證。

▲南韓光州17歲女高中生李彩媛遭張允基砍殺身亡，5月7日出殯。（圖／VCG）

此次搜索範圍，包括警察廳國家搜查本部重大犯罪搜查科、婦女少年犯罪搜查科及相關主管辦公室。據悉，目前警察廳國家搜查本部相關人員仍以證人身分接受調查，尚未被列為犯罪嫌疑人。不過，在尚未立案的情況下即獲准搜索，也被外界認為相當罕見。

檢警目前懷疑，張允基案偵辦期間可能存在刻意忽視關鍵情節、未取得重要證據及不當分案等情形，正分頭追查當時指揮體系是否介入辦案方向。張允基則因涉嫌違反《性暴力犯罪處罰特例法》，涉及性侵殺人等罪嫌，已遭羈押起訴。

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