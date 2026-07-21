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潛水客注意！南韓濟州島外海爆「極凶雙髻鯊」潛伏　攻擊性極強

▲▼南韓濟州島西歸浦市文島海域附近，捕獲攻擊性極強的錘頭雙髻鯊屍體。（圖／濟州大學鯨豚海洋生物保存研究中心）

▲南韓濟州島西歸浦市文島海域附近，捕獲攻擊性極強的錘頭雙髻鯊屍體。（圖／濟州大學鯨豚海洋生物保存研究中心）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島西歸浦市外海近日驚現具強烈攻擊性的「錘頭雙髻鯊」！一名漁民在文島（又稱蚊島）附近海域作業，意外在漁網捕獲一尾長約1.5公尺的錘頭雙髻鯊屍體。專家提醒，儘管雙髻鯊鮮少主動攻擊人類，但其凶猛習性仍極具威脅，甚至可能使下水作業的海女因過度驚嚇引發心臟麻痺，民眾切勿掉以輕心。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，濟州大學海洋科學學院教授金炳燁（音譯）證實，本月17日有漁船在濟州島西歸浦市文島周邊海域打撈到該具錘頭雙髻鯊屍體，之後通報海警。經初步研判，該頭錘頭雙髻鯊體長約1.5公尺，尚未達到成年標準；若為成體雙髻鯊，依品種不同，最大可長至5公尺長，屬於體型相當龐大的海洋生物。

錘頭雙髻鯊主要分布於全球熱帶及亞熱帶海域，目前已被列為瀕危物種。南韓政府更將其中的「紅雙髻鯊」指定為國家級海洋保護生物，法律嚴格禁止非法捕撈與商業流通。儘管錘頭雙髻鯊擁有極強的攻擊力，但在自然環境中，過去實際發生襲擊人類的案例其實相當罕見。

針對錘頭雙髻鯊出沒的原因，金炳燁解釋，「雙髻鯊出現在濟州島沿岸非常罕見，推測是海水溫度變化，導致牠們追隨獵物移動路線才來到近海。」

他進一步警示，錘頭雙髻鯊屬於攻擊性極強的鯊魚，對於長期在沿岸潛水採集的海女來說，光是在水中親眼目睹鯊魚，就可能引發嚴重的心理恐懼甚至是心臟麻痺。

此外，金炳燁也提到，近來當地已有釣客成功釣獲短尾真鯊，顯示該海域鯊魚活動有增加趨勢。專家呼籲，無論是前往海邊戲水、釣魚還是從事水上活動的民眾，近期在海岸邊活動時都必須提高警覺，注意自身安全。

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