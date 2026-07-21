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大阪迷途小鹿驗DNA！竟是「1000年奈良純血」　跋涉25km原因曝

記者張方瑀／綜合報導

日本大阪市區今年3月出現一隻迷途的日本鹿，被當地市政府捕獲後安置。原本外界好奇這隻被取名為SHIKAYAN（シカやん）的小鹿究竟從何而來，近期透過DNA檢測終於揭開「真實身世」，確認牠竟然是來自距離25公里外的奈良，而背後長途跋涉的原因，研判與奈良公園鹿群數量激增有關。

糞便DNA檢驗揭「純正奈良血統」

根據《讀賣新聞》報導，SHIKAYAN是一隻推測年齡約2到3歲的公鹿，今年3月25日在大阪市區街頭現蹤時被市府人員捕獲。由於奈良縣知事山下真曾表明難以將牠收容回奈良，因此SHIKAYAN目前被妥善安置在大阪府能勢町的民間住宿設施「能勢溫泉」園區內的一角。

為了釐清SHIKAYAN的來歷，受《讀賣新聞》委託、在鹿隻DNA分析領域具備實績的神戶女學院大學專任講師高木俊人，於今年5月前往住宿設施採集了SHIKAYAN的糞便。

分析結果顯示，棲息在奈良、和歌山、三重與京都的鹿隻共可分為18種基因型，而SHIKAYAN的基因型與棲息在奈良公園及其周邊的族群完全一致；據了解，該族群已保持其獨特性長達1000年以上。

▲▼奈良公園春日大社舉行「鹿寄」活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈良公園春日大社舉行「鹿寄」活動。（圖／達志影像／美聯社）

觀光客過度餵食？奈良鹿群暴增破紀錄

被指定為國家天然紀念物的奈良公園野生鹿，近年來數量出現驚人成長。奈良之鹿愛護會16日指出，今年的鹿隻數量達到創紀錄的1687隻，比去年大幅增加了222隻，推測背後原因可能是遊客過度餵食所導致。

參與調查的奈良大學教授立澤史郎指出，SHIKAYAN被捕獲的地點距離奈良公園約25公里，雖然年輕公鹿為了尋找繁殖對象，確實有長途遷徙的習性，但移動數十公里的情況相當罕見。

他警告，目前也已確認有公鹿朝著公園東側的三重與京都山區移動，「如果奈良公園的鹿群照這樣繼續增加下去，可能會出現第二、第三隻『鹿仔』。」

跨縣市的迷途小鹿成管理難題

奈良的鹿自古以來被尊為神的使者，在奈良公園中心的保護地區內受到悉心照顧。然而，針對離開保護區的鹿隻，官方為防止農林業遭破壞而設有「管理地區」進行捕捉；一旦鹿隻走出管理地區外，就如同野生的熊或野豬，成為各府縣依《鳥獸保護管理法》判斷是否捕捉或撲殺的對象。

面對這起罕見案例，奈良縣負責人坦言，「雖然是重要的文化資產，但現階段也只能遵循被發現所在地的規定來判斷處置。」大阪府負責人則表示，過去從未有過奈良鹿跑到大阪的紀錄，考量到牠們受保護的一面，將與奈良縣共享資訊來研擬對策。

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