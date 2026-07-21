5人集體溺斃！他溺水「友人接連跳河搶救」全遭滅頂

▲俄亥俄州西奧托河（Scioto River）發生多人溺斃悲劇。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州發生令人痛心的連環事故，一名男子在河裡游泳時溺水，同行友人紛紛跳入水中救援，卻接連被急流捲走，最終導致5人罹難。

搶救溺水者 竟5人喪命

《美聯社》報導，此案19日發生在哥倫布市（Columbus）近郊的鮑威爾鎮（Powell）西奧托河（Scioto River）沿岸。

一群人聚集在河邊活動，其中一人下水游泳後開始掙扎，其他人見狀相繼跳入援救，卻也紛紛不敵急流。

岸上一名兒童見狀，嚇得沿著附近道路奔跑求援，路過的摩托車騎士發現後立即撥打911。

不過，救援人員趕抵現場時已經來不及，當天晚間在河中尋獲2名女性，送醫後不治身亡，20日又陸續發現剩下3名男性的遺體。

2倍湍流釀災 警方緊急示警

美國地質調查局（USGS）針對附近水壩的水文監測數據顯示，案發當天西奧托河水量暴漲，流速約達每秒350立方英尺（約10立方公尺），3天內激增逾4倍，更超過正常平均流速的2倍。

德拉瓦郡（Delaware County）警長鮑爾澤（Jeffrey Balzer）表示，跑到馬路上求助的兒童，還有現場另一名10歲以下兒童，已被交由家庭服務機構安置。此外，當局也正積極聯繫罹難者家屬。

他呼籲民眾靠近水域時務必提高警覺，並且採取預防措施，「下水前要先了解自己的游泳能力，你有足夠的把握嗎？確保身旁還有其他人，一旦出現意外才能及時通報。」