多賺半年月薪！船東祭出超狂獎金　誠徵船員「往返荷莫茲」

▲伊朗攻擊風險嚴峻，荷莫茲海峽通行困難重重。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

全球最大超級油輪船東、韓國「長錦商船」（Sinokor Group）祭出高額獎金，招募願意穿越荷莫茲海峽的船員。《彭博社》取得文件顯示，任務內容是前往沙烏地阿拉伯或伊拉克載油，再駛往阿曼灣卸貨，全程耗時約1個月，完成者可獲得6個月額外薪資。

獲益數百萬美元 高額獎金徵船員

2名船運公司高層透露，油輪船長月薪最高可達1.5萬美元（約新台幣48萬元），而且對航行擁有最終決定權。普通船員平時月薪約1500美元（約新台幣4.8萬元），若不願進入危險區域，有權要求下船。

曾參與海峽通行業務的2名船運界人士透露，整體而言，其他業者提供的薪資報價低於「長錦商船」，但獎金依然相當可觀。其中一人透露，部分船運公司在30天合約之外，另加多達60天的額外薪資。

至少17人罹難 大批船員不願冒險

根據國際海事組織（IMO）數據，伊朗戰爭爆發以來，波斯灣及周邊海域累計至少59艘商船遭到攻擊，17名船員因此喪命。事實上，上週又有至少2名船員在伊朗攻擊中罹難。

藉由進出荷莫茲海峽的航行任務，船東可以獲得數百萬美元收益，保險公司如今也對此收取高額保費。不過，船員才是承擔最大風險的群體，因此有些人仍拒絕拿自己的生命當作賭注。

不過，全球海員培訓推廣組織GlobalMET主席查瓦拉（Captain Pradeep Chawla）表示，「我們聽說很多船員要求下船，但他們還是找得到願意去的人。」

目前荷莫茲海峽船隻流量明顯下滑，但不少船隻關閉衛星訊號低調穿越，因此實際通行量難以掌握。