過去兩週「近百名美軍受傷」　五角大廈駁蓋牌：保護中東部隊

▲五角大廈被質疑隱瞞中東美軍受傷資訊。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）20日證實，過去2週已有近100名美軍受傷，但其中96％已重返崗位。他也承認延遲公布士兵受傷資訊，但稱這是為了保護逾5萬名駐中東美軍的安全。

紐時質疑隱瞞 五角大廈駁斥

帕內爾在X發文表示，「自2026年7月7日以來，將近100名服役人員被認定存在不同程度的傷勢，其中96%已返回崗位。」他說，受傷士兵決心重新投入戰鬥，「絕大多數傷員都是輕微腦震盪。」

帕內爾這次表態，是為了反駁《紐約時報》對於五角大廈刻意隱瞞傷亡數字的指控。他稍早曾向CNN表示，通報延遲是為了保護中東各地的5萬多名美軍，「向媒體即時披露非致命傷亡資訊，等於直接將情報交給對手，可能讓更多士兵陷入危險。」

While nearly 100 service members were deemed to have some degree of injury since July 7, 2026, 96% have returned duty. They are determined to get back in the fight.



The vast majority of injuries experienced were minor concussions. Further updates will be posted on the Defense… https://t.co/mWczpvwGSQ — Sean Parnell (@SeanParnellASW) July 20, 2026

DCAS資訊延遲 官員給解釋

CNN指出，美軍中央司令部（CENTCOM）近幾個月不再定期公布非致命攻擊的受傷人數，這使得國防部傷亡分析系統（DCAS）成為相關數據的主要官方來源，但該平台存在數天甚至數週的資訊延遲問題。

一名五角大廈官員坦言，由於醫療評估與審核需求，「受傷情況登錄至軍方系統，可能需要數天乃至數週」。但他同時堅稱，DCAS會「定期更新」。