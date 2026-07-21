沖繩「波上宮海灘」驚見1公尺鯊魚！　急暫停開放下水

記者張方瑀／綜合報導

沖繩縣那霸市知名景點波上宮旁的「波之上海灘」近日驚傳有鯊魚出沒！18日至20日早晨期間，海灘外圍水域接連目擊到3隻體長最高達1公尺的鯊魚。管理單位為確保遊客安全，一度緊急全面暫停開放下水，直到向美麗海水族館尋求專業建議，並確認海灘範圍內無鯊魚蹤跡後，才於20日下午重新開放。

疑追逐小魚游入淺灘

綜合海灘指定管理者「那霸 Sea Paradise 共同企業體」及相關單位資訊，自18日至20日早晨，波之上海灘的游泳區域外，接連出現多起目擊情報，發現數隻體長約50公分至1公尺左右的鯊魚。

「波之上商店海上運動與BBQ」代表大濱光貴指出，共有3隻鯊魚出現在淺灘，雖然體型不算太大，但由於該處海域有許多小魚成群聚集，推測鯊魚極有可能是為了覓食而游入淺灘。

▲沖繩縣那霸市知名景點波上宮旁的「波之上海灘」。（圖／VCG）



由於初期無法確認該隻鯊魚的確切種類，管理單位在無法準確評估危險性的情況下，決定「以遊客的安全為第一優先」，自19日起實施全面禁止下水的管制措施。

專家評估危險性低 遊客反應兩極

鯊魚出沒的消息引發了不同的反應。一名那霸市當地居民驚訝表示，「沒想到鯊魚離我們這麼近，就在出乎意料的近處，真的嚇了一跳。」

不過，一名來自丹麥的遊客則顯得相當淡定，他提到，「鯊魚無所不在。雖然在我們抵達前，玩水上摩托車的人似乎有看到鯊魚，但只要有救生員在旁協助，我就不會感到有危險。」

為求慎重，管理單位於關閉期間向美麗海水族館尋求專業建議，經專家評估對遊客的危險性較低。20日當天，海灘工作人員也確認目前海灘範圍內已無鯊魚蹤跡，因此於20日下午2時正式重新開放戲水。

管理單位強調，未來將會持續加強海灘周遭的監視作業，並視後續鯊魚出沒的確認狀況，仍有可能會再度採取禁止下水的安全措施。