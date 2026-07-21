　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

爆冷奪銅！U18排球逆轉勝中國　舉球員船長老爸送好康

▲▼ 台灣之光榮耀布袋！U18男排國手陳琨霖奪銅 布袋商圈與海上巴士推限時優惠慶祝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 台灣之光榮耀布袋！U18男排國手陳琨霖奪銅 布袋商圈與海上巴士推限時優惠慶祝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣男子排球國家隊在 U18 亞洲男子排球錦標賽中傳回捷報！歷經 5 局激戰，最終以 3 比 2 逆轉擊敗中國隊勇奪銅牌，睽違 25 年再度站上亞洲 U18 頒獎台，舉國歡騰。

其中，隊上背號 99 號的核心舉球員陳琨霖正是嘉義布袋子弟。其父親——布袋海上巴士「陳船長」陳冠魁深受感動，為慶祝兒子為國爭光並回饋鄉親，特別釋出 120 位「布袋海上巴士生態旅遊」免費體驗名額（共 6 梯次，每梯次 20 名，於 8 月份舉行）。民眾可透過線上報名系統搶先登記，額滿為止。

▲▼ 台灣之光榮耀布袋！U18男排國手陳琨霖奪銅 布袋商圈與海上巴士推限時優惠慶祝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了免費搭船體驗外，布袋魅力商圈業者也熱烈響應、力挺台灣之光！即日起至店家消費，只要說出通關密語「台灣男排u18奪牌」，即可享有贊助店家的專屬優惠。參與響應的店家包含黑皮海鮮餐廳、津品餐廳、龍彬餐廳、光影民宿、海風長堤民宿二館、布冰雪花咖啡輕食，以及好美農漁產（全館買 1 送 1，滿千再送中華航空空魚酥）等眾多布袋在地知名品牌。

陳船長邀請全台民眾一同來到布袋，欣賞港灣風光、體驗潮間帶與漁村文化，並攜手為台灣年輕小將們的精彩表現喝采！

【活動資訊】

海上巴士免費報名連結：

連結一：https://www.beclass.com/m/rid=30527706a5dda5ced95d

連結二：https://www.beclass.com/m/rid=30527706a5dd7f63fecf

商圈優惠方式： 至布袋魅力商圈指定合作店家消費，說出通關密語「台灣男排u18奪牌」即享優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／被動元件大復活！3檔攻漲停
「媽媽不會怎麼樣」要兒女快走　被砍18刀慘死成最後對話
林襄告白馬傑森「職棒變曬恩愛舞台」　她怒批：尊重球迷好嗎
國巨股價腰斬快見5字頭　分析師揭3大關鍵
快訊／台股飆漲千點　千金股拋售反殺2根
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南5校開辦特教幼小銜接班　35名特殊需求幼兒提前體驗小學生活

黃偉哲快閃波蘭40小時拚經濟外交　率台南6企業搶攻AI、智慧製造商機

爆冷奪銅！U18排球逆轉勝中國　舉球員船長老爸送好康

學生投票命名！　桃園市立陽明高中「春日影」球場啟用

全國6月僅7324新生兒　南投一間醫院曾單月接生76人

快訊／台中賓士女撞死騎士　「吸喪屍、喵喵」多毒遭聲押

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

拜虎爺談防災！吳品叡點出斷網隱憂：別讓演習只留下民怨與不便

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎

725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

一站式玩樂休閒度假村！澳門新濠影滙快樂無止境　迪士尼滙聚嘉年華全攻略

酷澎物流中心火燒3天還沒滅！驚傳「建築物恐倒塌」

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

台灣大道建築物大火　受困6人已獲救！

基隆市區驚見「喪屍」！男疑吸毒煙彈全身狂抖　民眾全看傻

台南5校開辦特教幼小銜接班　35名特殊需求幼兒提前體驗小學生活

黃偉哲快閃波蘭40小時拚經濟外交　率台南6企業搶攻AI、智慧製造商機

爆冷奪銅！U18排球逆轉勝中國　舉球員船長老爸送好康

學生投票命名！　桃園市立陽明高中「春日影」球場啟用

全國6月僅7324新生兒　南投一間醫院曾單月接生76人

快訊／台中賓士女撞死騎士　「吸喪屍、喵喵」多毒遭聲押

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

語言不再是隔閡！雲林補助百名移工學中文　提升職場溝通力

拜虎爺談防災！吳品叡點出斷網隱憂：別讓演習只留下民怨與不便

反毒油國是會議明召開　許淑華籲中央強化源頭管理、莫推責任

路有問題油　綠門酒肉臭

遭同居男推倒慘摔…新竹女持割草機怒追「讓你死」！叫罵畫面曝

北市虐童私幼被爆拿蔣萬安感謝信招生　蔣急澄清：我沒同意

大谷暫停登板獲美媒力挺　點出道奇「最重要考量」

釀酒人火球怪物飆167.4公里破除傷勢疑雲　僅投4局退場原因曝光

大谷再遭費城左投封鎖！美媒形容「不同等級」　對戰25打席僅4安

國1新竹段嚴重車禍！67歲男受困車內無生命跡象　搶救恢復心跳

一票人懶理脂肪肝！醫師揭「恐怖路線」變肝癌　網淚：瘦子也會

立院三讀修正電管法！放寬國籍、外資持股限制　星鏈落地台灣更彈性

SK海力士董座示警記憶體漲價不健康　籲擴產降價

吳宗憲已離婚12年不敢說　康康「以為他在試探我」

地方熱門新聞

竹山秀傳醫院民國89年創接生711新生兒院史紀錄

桃園市立陽明高中「春日影」球場　啟用

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

金門勇奪國家文化資產保存獎殊榮

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

U18排球逆轉勝中國　舉球員船長老爸送好康

超商店員偷喝6杯美式挨告　易科罰金代價「一杯3萬」

黃偉哲快閃波蘭40小時拚經濟外交率台南6企業搶攻AI、智慧製造商機

成功青商攜手勵馨辦公益電影郭芸安感恩回饋「把愛延續出去」

花蓮聯合豐年節9.6萬人朝聖　強檔接力天天都好玩

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

桃園多管齊下防賭　德州撲克場所公告納管

慢城「好事花生」 鳳林花生節展現農村多元魅力

暑假3C使用進入高峰台南多管齊下提升學生網路自控力

更多熱門

相關新聞

指定飲品買1送1、2杯99元！　手搖飲限時優惠整理

指定飲品買1送1、2杯99元！　手搖飲限時優惠整理

連日高溫，多家手搖飲祭出限時優惠，老賴茶棧6款飲品任選2杯8折，CoCo推4大品項買1送1；丘森茶室、TEA TOP第一味、鮮茶道有雙杯99元起組合好康，春芳號買芒果系列任一杯享全品項打9折。

35m大鯨魚翱翔天空！旗津風箏節從早嗨到晚

35m大鯨魚翱翔天空！旗津風箏節從早嗨到晚

國籍航空精選航線88折　飛日本免萬元、曼谷5238元起

國籍航空精選航線88折　飛日本免萬元、曼谷5238元起

全家FMC夏日20+新品「發現生活的原味」限時第2件6折起

全家FMC夏日20+新品「發現生活的原味」限時第2件6折起

父愛爆棚！舉球員陳琨霖之父「奪牌送乘船」

父愛爆棚！舉球員陳琨霖之父「奪牌送乘船」

關鍵字：

U18男排陳琨霖布袋海上巴士銅牌優惠

讀者迴響

熱門新聞

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯

蔡阿嘎「無人聲援」3原因曝　一家人跟網紅圈不熟

謝賢4億遺產傳早安排好　90％全留給2孫子

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

好市多「500元生日禮」領法曝光！網驚：不知道

20歲男「刺青3天就流湯」！彩色包腿變爛瘡

謝賢前妻狄波拉腫眼現身！首談葬禮安排

最新模擬路徑！　可能有颱風

姊妹控弟獨吞千萬遺產　法院認定父親早已送給兒子

即／開第一槍！「杯麵老師」宣布退出民進黨

Jennie神祕合照男是台灣人！　身分曝光才23歲

睡了主管又睡尪！「人妻懷上二胎」5年後崩潰

銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

藍4小雞絕食　醫：術前都要空腹8小時

更多

最夯影音

更多
西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎
725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面