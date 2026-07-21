爆冷奪銅！U18排球逆轉勝中國　舉球員船長老爸送好康

▲▼ 台灣之光榮耀布袋！U18男排國手陳琨霖奪銅 布袋商圈與海上巴士推限時優惠慶祝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣男子排球國家隊在 U18 亞洲男子排球錦標賽中傳回捷報！歷經 5 局激戰，最終以 3 比 2 逆轉擊敗中國隊勇奪銅牌，睽違 25 年再度站上亞洲 U18 頒獎台，舉國歡騰。

其中，隊上背號 99 號的核心舉球員陳琨霖正是嘉義布袋子弟。其父親——布袋海上巴士「陳船長」陳冠魁深受感動，為慶祝兒子為國爭光並回饋鄉親，特別釋出 120 位「布袋海上巴士生態旅遊」免費體驗名額（共 6 梯次，每梯次 20 名，於 8 月份舉行）。民眾可透過線上報名系統搶先登記，額滿為止。

除了免費搭船體驗外，布袋魅力商圈業者也熱烈響應、力挺台灣之光！即日起至店家消費，只要說出通關密語「台灣男排u18奪牌」，即可享有贊助店家的專屬優惠。參與響應的店家包含黑皮海鮮餐廳、津品餐廳、龍彬餐廳、光影民宿、海風長堤民宿二館、布冰雪花咖啡輕食，以及好美農漁產（全館買 1 送 1，滿千再送中華航空空魚酥）等眾多布袋在地知名品牌。

陳船長邀請全台民眾一同來到布袋，欣賞港灣風光、體驗潮間帶與漁村文化，並攜手為台灣年輕小將們的精彩表現喝采！

【活動資訊】

海上巴士免費報名連結：

連結一：https://www.beclass.com/m/rid=30527706a5dda5ced95d

連結二：https://www.beclass.com/m/rid=30527706a5dd7f63fecf

商圈優惠方式： 至布袋魅力商圈指定合作店家消費，說出通關密語「台灣男排u18奪牌」即享優惠。