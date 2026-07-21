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蘋果控OpenAI竊取商業機密　唯獨Jony Ive沒被告？古爾曼揭背後三大盤算

▲▼Sam Altman和Jony Ive。（圖／OpenAI）

▲Sam Altman和Jony Ive。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

蘋果日前向美國法院提告 OpenAI 及其硬體公司 io Products，指控對方涉嫌挖角員工並竊取商業機密。不過，在長達 41 頁的訴狀中，曾任蘋果首席設計師、目前參與 OpenAI 硬體計畫的 Jony Ive 並未被點名。

對此，《彭博》資深記者古爾曼（Mark Gurman）分析，蘋果此舉主要基於角色定位、人際關係及訴訟策略等多項考量。

訴訟聚焦前蘋果員工

蘋果於 7 月 12 日向美國加州北區聯邦地方法院提起訴訟，指控 OpenAI 及 io Products 透過挖角員工、取得內部資料及接觸供應鏈等方式，涉嫌取得蘋果商業機密。 此次訴訟主要針對三名前蘋果員工，包括前 iPhone 產品設計副總裁 Tang Tan、工程師 Chang Liu，以及 Yu-Ting「Alyssa」Peng。

蘋果指控三人在任職期間或離職前後涉及洩漏機密資訊、接觸供應商，以及將未公開專案資訊提供給 OpenAI 等行為。

古爾曼：Jony Ive 並非訴訟核心人物

古爾曼在最新一期《Power On》專欄中指出，Jony Ive 雖透過設計公司 LoveFrom 參與 OpenAI 的硬體專案，但並未負責招募人員，也沒有參與日常營運，因此與蘋果此次指控的核心內容關聯性相對有限。 古爾曼認為，蘋果因此沒有將 Jony Ive 列為訴訟中的重點人物。

與賈伯斯家族關係也是考量之一

古爾曼也提到，Jony Ive 與蘋果共同創辦人 Steve Jobs 遺孀 Laurene Powell Jobs 關係密切，而 Powell Jobs 曾投資 io Products，也持續支持 LoveFrom 的發展。 雖然 Laurene Powell Jobs 並非蘋果董事會成員，也不是主要股東，但古爾曼認為，「Jobs」家族在蘋果內部仍具有一定影響力。據悉，蘋果曾評估是否將 Jony Ive 納入訴狀，最後仍決定不列名。

避免訴訟衍生更多爭議

古爾曼指出，另一項考量可能與法庭攻防有關。 Jony Ive 已於 2019 年離開蘋果，並持續擔任顧問至 2022 年。若他成為訴訟相關人物，未來在法庭作證時，可能被要求說明蘋果在 Tim Cook 領導下，設計部門定位是否出現改變等議題，使案件焦點進一步延伸至企業文化與經營策略，而非商業機密本身。

截至目前，蘋果此次訴訟仍聚焦於前員工涉嫌洩漏商業機密及供應鏈資訊等指控，Jony Ive 並未被列入訴訟對象。至於案件後續是否擴大調查範圍，仍有待法院審理及相關程序進一步發展。

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關鍵字：

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