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台灣手機網路降速演練非首創！8國家已有前例　本次演練聚焦3情境

▲▼滑手機。（圖／記者姜國輝攝）

▲「2026城鎮韌性防空演習」，將首度演練「行動網路受阻」。（示意圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

「2026城鎮韌性防空演習」，將首度演練「行動網路受阻」，演練期間，將模擬電信網絡頻寬不足、降速到僅剩語音與簡訊服務的情境。事實上，本次網路降速演練，許多民主友盟國家都進行過類似演練，已是全球趨勢，好比愛沙尼亞、英國、芬蘭、瑞典、挪威、新加坡、南韓、日本等8國；而台灣本次演練，主要應對天災、大規模網路攻擊、複合式災害等3種情境。

國安官員受訪時表示，此次行動網路降速演練，許多理念相近民主友盟國家都進行過類似演練，可以說這是「全球趨勢」，台灣並非首創，而演練主要應對三種可能情境，包括天災、大規模網路攻擊、複合式災害，希望在最低程度影響下，透過演練，讓民眾體驗情境並準備備援方案。

國安人士指出，參考國際案例，許多國家都曾進行過通訊受阻演練，模擬電信、網路、電力、交通等系統遭大規模攻擊；英國則定期舉行國家級資安演習，模擬通訊中斷、關鍵基礎設施遭網攻等，北約成員國如愛沙尼亞、芬蘭、挪威亦是。

該位官員表示，愛沙尼亞於2007年遭受大規模網攻後，成為全球最重視網路韌性的國家之一，經常舉辦全國性網路中斷應變演習；芬蘭則會與電信業者定期演練網際網路及通訊系統失效時如何應變；瑞典、挪威近年亦因應安全情勢變化，定期演練網路、電力及通訊遭攻擊或中斷的情境。

此外，亞洲國家如新加坡，定期舉辦資安演習，並模擬政府與金融、電信等重要系統遭受攻擊；南韓則因應北韓網攻威脅，定期進行政府、軍方及電信業者聯合演習；日本也曾以大規模停電造成網路、通訊中斷為預設情境，進行官民聯合的基礎設施韌性桌上推演。

國安人士表示，多個民主友盟國家近年都有類似演練，便可理解這是一個「全球趨勢」，大家都在為電力中斷、網路駭攻、複合式災害等可能導致的各項情境預作準備，台灣並非獨有或特例，「演習是手段，目的是要讓民眾思考如何建制自己的PACE備援機制」。

台灣數位外交協會理事長郭家佑則指出，烏克蘭戰爭已經證明，通訊中斷不是抽象的假設。電力、基地台與電信設施遭到破壞後，受到影響的不只是上網，而是空襲警報、家人聯絡、金融支付、新聞查證與救援協調。

他說，英國的通訊韌性政策則把恐怖攻擊、極端天氣、大規模停電與網路壅塞都納入演練。他也鼓勵民眾，可以把自己當成演練一部分，在降速演練期間，試著不用通訊軟體聯絡家人，改以簡訊方式聯繫；實際走到最近避難處所；檢查手機裡的資料能不能離線使用，以及在無法即時查證資料時不急著轉傳等。

如果對照台灣面臨的狀況，國安官員表示，本次演習是第一次辦理行動通訊網路降速演練，為了有效驗證政府及民眾的應變，參考國際的作法，從通訊流量、人口密集度等面向整體考量，來規劃演練的範圍。

他說，首輪選定全國行動通訊流量最密集的地區實施；未來，將逐步擴大辦理範圍至全國各縣市，強化全國通訊韌性整備。過去，南部、東部及外離島近年都曾歷經實際通訊受阻情境，包括丹娜絲颱風造成嘉義、台南大範圍停電及基地台受損，花蓮0403地震曾啟用低軌衛星及微波通訊，馬祖也曾因海纜中斷長達50天依賴微波通聯，有過實際通訊網路受阻與復原的經驗。

因此，官員說，本次是依照過往災害經驗，優先聚焦人口密集人口涵蓋率73%的中、北部，藉由演習補強政府與民眾應變能力。

本文作者

陶本和

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