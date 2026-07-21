　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

日本旅遊注意！名古屋「猛暑」飆40度高溫　東京162人送醫

▲▼日本夏季高溫,夏天,名古屋。（圖／達志影像／美聯社）

▲名古屋市更可能飆升至40度危險高溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本今（21）日受到強烈高溫侵襲，從九州到東北地區陸續出現35度以上的「猛暑日」，其中名古屋市更可能飆升至40度危險高溫。日本當局已針對42個都府縣發布今年範圍最廣的「中暑警戒警報」。東京都心昨（20）日也測得36.1度，單日就有高達142人因疑似中暑被緊急送醫。

首個「酷暑日」報到　高溫飆破體溫

綜合日媒報導，日本氣象協會指出，全國各地21日持續受嚴酷高溫籠罩，大部分地區氣溫皆大幅超越歷年平均。

尤其是東海與關東的內陸地區，預估將出現超越人體體溫的危險高溫；愛知縣豐田市預測高達41度，名古屋市與岐阜縣多治見市則上看40度，預計將成為日本今年首度觀測到40度以上「酷暑日」的地區。

此外，前橋市與埼玉縣熊谷市也逼近39度，東京都心則預估達36度，恐連續兩天出現猛暑日。

對此，日本當局針對從沖繩至東北等共計42個都府縣發布「中暑警戒警報」，創下今年發布範圍最廣的紀錄，呼籲民眾日夜皆應適當開啟冷氣，並盡量避免在氣溫較高的時段外出。

▲▼日本夏季高溫,夏天,名古屋。（圖／達志影像／美聯社）

▲全日本共有252處觀測到35度以上的猛暑日。（圖／達志影像／美聯社）

連假逢「海之日」　全國252處飆破35度

昨（20日）適逢日本3天連假的最後一天「海之日」，氣象廳宣布東海與關東甲信地區已正式「出梅」，全國氣溫自早晨起便一路攀升。

全日本共有252處觀測到35度以上的猛暑日，其中最熱的地點出現在山梨縣甲州市，氣溫狂飆至39.4度，創下今年全國最高溫紀錄；埼玉縣熊谷市也觀測到38.6度。

東京都心爆熱　單日162人疑中暑送醫

伴隨著高溫天氣，民眾中暑風險急遽上升。東京都心在20日下午3點過後測得36.1度，成為當地今年首個猛暑日。根據東京消防廳統計，20日單日東京都內就有162人因疑似中暑被緊急送醫，年齡從8歲孩童至94歲長者皆有，多半集中在高齡。

儘管入夜後暑氣未減，各地仍照常舉辦夏日活動。東京一處夏日祭典主辦單位為防範中暑，除了發放冰麥茶與扇子，還特別設置有冷氣的休息專用帳篷待命；山形縣舉辦了樹上的獨角仙相撲大會；靜岡縣則有高達700人頂著烈日參與海邊免費撿蠑螺的活動。

本週日本全國將持續處於高溫狀態，提醒赴日遊客務必隨時補充水分，徹底做好防曬與防中暑準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
阿根廷慘了！　FIFA宣布展開調查
快訊／台中13歲少年「吞氣球」無呼吸心跳！　緊急送醫搶救
最新世界排名揭曉！韓國掉出30名之外
冷氣不是調越低越涼！　1鍵先按降溫更快更省電
最新模擬路徑！　可能有颱風
銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本旅遊注意！名古屋「猛暑」飆40度高溫　東京162人送醫

美軍連10天空襲伊朗　葛西姆島再遭炸

中俄4軍艦現蹤太平洋　防衛省證實：共艦闖日本EEZ「機槍射擊」

美「第一千金」低胸辣裝看世足　川普俯瞰8萬球迷

青年運動宣布「海上封鎖」沙烏地！　全球7%原油恐蒸發

以色列開始局部撤出黎巴嫩　仍將駐守黎南安全區

百萬球迷塞爆馬德里！　西班牙封王遊行 「無敵艦隊」榮耀歸國

美軍死傷慘！川普嗆「加倍奉還」　傳伊朗悄促10天停火

美聯邦法官下令：派拉蒙暫停併購華納兄弟案

美國務卿：習近平9月訪美　中方已派團隊準備

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎

725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

酷澎物流中心火燒3天還沒滅！驚傳「建築物恐倒塌」

一站式玩樂休閒度假村！澳門新濠影滙快樂無止境　迪士尼滙聚嘉年華全攻略

台灣大道建築物大火　受困6人已獲救！

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

基隆市區驚見「喪屍」！男疑吸毒煙彈全身狂抖　民眾全看傻

日本旅遊注意！名古屋「猛暑」飆40度高溫　東京162人送醫

美軍連10天空襲伊朗　葛西姆島再遭炸

中俄4軍艦現蹤太平洋　防衛省證實：共艦闖日本EEZ「機槍射擊」

美「第一千金」低胸辣裝看世足　川普俯瞰8萬球迷

青年運動宣布「海上封鎖」沙烏地！　全球7%原油恐蒸發

以色列開始局部撤出黎巴嫩　仍將駐守黎南安全區

百萬球迷塞爆馬德里！　西班牙封王遊行 「無敵艦隊」榮耀歸國

美軍死傷慘！川普嗆「加倍奉還」　傳伊朗悄促10天停火

美聯邦法官下令：派拉蒙暫停併購華納兄弟案

美國務卿：習近平9月訪美　中方已派團隊準備

日本再好玩也不要！他曝「1時間點」這輩子拒去　全場懂：5天吵3天

「TOYOTA帥氣新跑旅」預告7月底接單！台灣就等日本小改款

藍綠都買單！陳其邁施政滿意度高達80.9%　年輕族群最捧場

賽後打人阿根廷慘了！FIFA宣布展開調查　涉事人士將追加處分

爆冷奪銅！U18排球逆轉勝中國　舉球員船長老爸送好康

快訊／台中13歲少年疑「吞氣球噎到」無呼吸心跳！　緊急送醫搶救

蘋果控OpenAI竊取商業機密　唯獨Jony Ive沒被告？古爾曼揭背後三大盤算

余文樂剛宣布離婚！爆接《披荊斬棘》復出　曾患恐慌症消失5年

國道1號283.6K火燒車！小客車開到一半…車頭「燒成一團火球」

台灣手機網路降速演練非首創！8國家已有前例　本次演練聚焦3情境

【左臉人的堅持】邊荷律、權喜原合體跳貓貓拳舞♥邊邊跳一半突轉向？

國際熱門新聞

銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億

韓男大生「開5倍槓桿」遭血洗　賺15倍一個月歸零

日本首例！35歲美女市長休16周產假

川普怒噴伊朗：美軍再被殺將加倍報復

西班牙封王太瘋狂！地震儀偵測到3波人造地震

美國將增派F-16、F-35到中東

川普嗆「加倍奉還」　傳伊朗悄促10天停火

藏鋰電池機器人！酷澎物流倉庫「恐隨時爆炸」

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

川普簽署行政命令　對加拿大產品追加50％新關稅

美軍增派F-16、F-35　數十架空中加油機已飛抵以色列

柏南就任英國首相：關懷人民是施政核心　全力以赴

世足頂級套票要價3200萬　超盤待遇曝光

阿富汗恐怖洪災20死逾80傷　超過百人失蹤

更多熱門

相關新聞

最新世界排名！韓國掉出30名之外

最新世界排名！韓國掉出30名之外

2026美加墨世界盃落幕，國際足總（FIFA）也公布最新世界排名，奪下冠軍的西班牙上升1名來到榜首，亞軍則是阿根廷，法國、英格蘭分居3、4名。其中變動最大的是挪威，排名往上爆衝12名。亞洲部份，日本上升1名來到第17，小組賽提前遭淘汰的韓國則是狂掉7名，世排已經掉出30名之外。

防衛省證實：共艦闖日本EEZ「機槍射擊」

防衛省證實：共艦闖日本EEZ「機槍射擊」

日本首例！35歲美女市長休16周產假

日本首例！35歲美女市長休16周產假

高市早苗人氣拉警報　支持率41%「創新低」

高市早苗人氣拉警報　支持率41%「創新低」

詹皓晴睽違2年奪冠！　雅典賽與日本好手擊敗中英組合

詹皓晴睽違2年奪冠！　雅典賽與日本好手擊敗中英組合

關鍵字：

日本高溫

讀者迴響

熱門新聞

謝賢41億遺產傳早安排好　90％全留給2孫子

蔡阿嘎「無人聲援」3原因曝　一家人跟網紅圈不熟

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

好市多「500元生日禮」領法曝光！網驚：不知道

20歲男「刺青3天就流湯」！彩色包腿變爛瘡

謝賢前妻狄波拉腫眼現身！首談葬禮安排

即／開第一槍！「杯麵老師」宣布退出民進黨

姊妹控弟獨吞千萬遺產　法院認定父親早已送給兒子

睡了主管又睡尪！「人妻懷上二胎」5年後崩潰

銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

藍4小雞絕食　醫：術前都要空腹8小時

Jennie神祕合照男是台灣人！　身分曝光才23歲

日本實測冷氣降溫更快還更省電

更多

最夯影音

更多
西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎
725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面