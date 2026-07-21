日本旅遊注意！名古屋「猛暑」飆40度高溫　東京162人送醫

▲名古屋市更可能飆升至40度危險高溫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本今（21）日受到強烈高溫侵襲，從九州到東北地區陸續出現35度以上的「猛暑日」，其中名古屋市更可能飆升至40度危險高溫。日本當局已針對42個都府縣發布今年範圍最廣的「中暑警戒警報」。東京都心昨（20）日也測得36.1度，單日就有高達142人因疑似中暑被緊急送醫。

首個「酷暑日」報到 高溫飆破體溫

綜合日媒報導，日本氣象協會指出，全國各地21日持續受嚴酷高溫籠罩，大部分地區氣溫皆大幅超越歷年平均。

尤其是東海與關東的內陸地區，預估將出現超越人體體溫的危險高溫；愛知縣豐田市預測高達41度，名古屋市與岐阜縣多治見市則上看40度，預計將成為日本今年首度觀測到40度以上「酷暑日」的地區。

此外，前橋市與埼玉縣熊谷市也逼近39度，東京都心則預估達36度，恐連續兩天出現猛暑日。

對此，日本當局針對從沖繩至東北等共計42個都府縣發布「中暑警戒警報」，創下今年發布範圍最廣的紀錄，呼籲民眾日夜皆應適當開啟冷氣，並盡量避免在氣溫較高的時段外出。

▲全日本共有252處觀測到35度以上的猛暑日。（圖／達志影像／美聯社）



連假逢「海之日」 全國252處飆破35度

昨（20日）適逢日本3天連假的最後一天「海之日」，氣象廳宣布東海與關東甲信地區已正式「出梅」，全國氣溫自早晨起便一路攀升。

全日本共有252處觀測到35度以上的猛暑日，其中最熱的地點出現在山梨縣甲州市，氣溫狂飆至39.4度，創下今年全國最高溫紀錄；埼玉縣熊谷市也觀測到38.6度。

東京都心爆熱 單日162人疑中暑送醫

伴隨著高溫天氣，民眾中暑風險急遽上升。東京都心在20日下午3點過後測得36.1度，成為當地今年首個猛暑日。根據東京消防廳統計，20日單日東京都內就有162人因疑似中暑被緊急送醫，年齡從8歲孩童至94歲長者皆有，多半集中在高齡。

儘管入夜後暑氣未減，各地仍照常舉辦夏日活動。東京一處夏日祭典主辦單位為防範中暑，除了發放冰麥茶與扇子，還特別設置有冷氣的休息專用帳篷待命；山形縣舉辦了樹上的獨角仙相撲大會；靜岡縣則有高達700人頂著烈日參與海邊免費撿蠑螺的活動。

本週日本全國將持續處於高溫狀態，提醒赴日遊客務必隨時補充水分，徹底做好防曬與防中暑準備。