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前經濟部長郭智輝宣布「參選棒球協會理事長」　親曝參選原因

▲▼內閣異動已成定局，被外界點名極度不適任的經濟部長郭智輝在立法院被媒體堵訪時，並未對個人去留發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲前經濟部長郭智輝。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

前經濟部長郭智輝21日宣布，參選中華民國棒球協會理事長。他表示，過去大家認識他，多半是科技業的經營者、是前經濟部長。至於為什麼參選棒協理事長？他強調，自己能帶來的，正是「不一樣」——長年經營科技企業，讓他會習慣從制度、數據與資源配置去思考問題，這套邏輯，正是他想帶進協會的東西。

郭智輝說，棒球比賽靠的是團隊，棒球發展是靠制度，理事長的工作，是打造一個讓團隊發揮的制度。多年來，他持續投入業餘棒球發展，也曾擔任中華民國棒球協會副理事長，成立並支持企業成棒隊，長期參與棒球事務。他說，近年來，他把科技業最熟悉的方法帶到球場邊：用雷達追蹤球速與轉速、用光學設備分析動作、用測力設備掌握選手的肌力與疲勞。

郭智輝表示，與基層學校長期合作下來，讓他最有感的，不是有多少投手把球速練上去，而是「非預期性的傷兵」明顯減少了。把孩子練強當然重要，但他更希望大家可以健康地變強，「因為我始終相信，一位球員能否安心追逐夢想，不只取決於球場上的表現，更需要場外有完善的支持系統——包括選手的生活保障，以及退役之後的生涯發展」。

另外，郭智輝表示，他希望把企業界累積的人脈、資源與治理經驗帶進協會，他強調，數據永遠不會取代教練，運科真正的價值，是讓教練更了解眼前的選手，知道什麼時候可以再往前一步，什麼時候該讓身體休息。讓教練更專心帶隊、球員更安心成長、基層獲得更多支持，也讓更多企業願意投入台灣棒球發展的環境。

郭智輝指出，十二強奪冠那一年，他也曾以科技與數據，在國家隊的後勤與情蒐上盡過一份力。正因為親身參與，他更確定，一次奪冠令人感動，但真正重要的，是把成功背後的方法留下來。下一個挑戰，不只是再拿一次冠軍，而是建立一套能夠持續孕育冠軍的制度，讓台灣拿冠軍的能力，成為可以被延續的實力。

最後，郭智輝說，球場上的勝負，交給教練、球員與後勤團隊，制度上的責任，他來承擔。他說，如果有機會承擔這份責任，一定秉持尊重專業、整合資源、健全制度的信念，與所有教練、球員、基層工作者、企業夥伴及球迷一起努力，讓台灣棒球業界的發展走得更遠、站得更高。

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