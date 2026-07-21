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美「第一千金」低胸辣裝看世足　川普俯瞰8萬球迷

伊凡卡分享穿搭照，以及川普搭乘空軍一號飛越球場上空、俯瞰世界盃決賽現場的畫面。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡分享穿搭照，以及川普搭乘空軍一號飛越球場上空、俯瞰世界盃決賽現場的畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2026年世界盃足球賽決賽在美國紐澤西大都會人壽體育場登場，美國總統川普（Donald Trump）一家幾乎全員出動觀戰。其中，「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）身穿一襲黃色露背低胸洋裝亮相，相當吸睛。她也曝光川普搭乘空軍一號飛越球場上空的畫面，從高空俯瞰擠滿8萬1,118名球迷的球場，場面十分震撼。

川普一家兵分兩路看決賽？　新媳婦也有話題？
世界盃決賽當天，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、20歲兒子巴倫（Barron Trump）坐在VIP包廂觀賽，同行人士還包括FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。

伊凡卡（右）與妹妹蒂芬妮（左）啟程前往世界盃決賽前合影，伊凡卡身穿黃色條紋露背洋裝，相當吸睛。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡（右）與妹妹蒂芬妮（左）啟程前往世界盃決賽前合影，伊凡卡身穿黃色條紋露背洋裝，相當吸睛。

另一邊，44歲的伊凡卡則與32歲的妹妹蒂芬妮（Tiffany Trump）、弟媳拉拉（Lara Trump）、今年5月才嫁給川普長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）的貝蒂娜（Bettina Trump），以及她們的丈夫一同現身另一個包廂，成為場邊另一個焦點。

川普家族成員齊聚世界盃決賽，由左至右依序為蒂芬妮、艾瑞克、小唐納、貝蒂娜、拉拉、伊凡卡和賈德庫許納。（翻攝bettinatrump IG）

▲川普家族成員齊聚世界盃決賽，由左至右依序為蒂芬妮、艾瑞克、小唐納、貝蒂娜、拉拉、伊凡卡和賈德庫許納。

伊凡卡賽前就在IG分享與蒂芬妮的自拍照，開心寫下「我們出發了」，並標註FIFA官方帳號。當天她身穿美國品牌Staud的黃色條紋削肩洋裝，採低胸、大露背設計，搭配義大利品牌Aquazzura白色楔形涼鞋，以及白色手拿包，展現夏日風格，也秀出結實好身材。

川普頒獎遭球迷狂噓？　疑「搶C位」又掀熱議？
伊凡卡隨後也分享一家人搭乘「空軍一號」前往紐澤西的幕後影片，只見80歲的川普站在機窗旁俯瞰球場，飛機從球場上空飛過，壯觀景象全被拍下。

川普搭乘空軍一號飛越大都會人壽體育場上空，從機窗俯瞰擠滿8萬1118名球迷的世界盃決賽現場。（翻攝ivankatrump IG）

▲川普搭乘空軍一號飛越大都會人壽體育場上空，從機窗俯瞰擠滿8萬1118名球迷的世界盃決賽現場。

此外，「川普的新媳婦」貝蒂娜也在IG分享一張家族大合照，只見伊凡卡、蒂芬妮、拉拉及她們的丈夫站在球場邊開心合影。這也是貝蒂娜婚後首次以川普家族成員身分觀看世界盃決賽，具有意義。

比賽最終，西班牙靠著費蘭托雷斯（Ferran Torres）攻進全場唯一進球，以1比0擊敗阿根廷，睽違16年再度捧起大力神盃。川普賽後也參與頒獎典禮，不過他與FIFA主席因凡提諾一起步入球場時，遭大批球迷噓爆。隨後他在西班牙球員準備捧盃時仍一度站在隊伍中央，也被拍到「疑似搶C位」「賴著不走」畫面，掀起討論。


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