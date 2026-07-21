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中俄4軍艦現蹤太平洋　防衛省證實：共艦闖日本EEZ「機槍射擊」

▲▼日本防衛省21日證實，中國海軍艦艇19日於小笠原群島沖之鳥島周邊的日本專屬經濟海域（EEZ）內，實施了機槍射擊訓練。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

▲中國海軍艦艇19日於小笠原群島沖之鳥島周邊的日本專屬經濟海域（EEZ）內，實施了機槍射擊訓練。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

記者張方瑀／綜合報導

日本防衛省21日證實，中國海軍艦艇19日於小笠原群島沖之鳥島周邊的日本專屬經濟海域（EEZ）內，實施了機槍射擊訓練，且附近海域也發現俄羅斯海軍艦艇的蹤影。對此，日本防衛大臣小泉進次郎直言，中俄兩國是在日本周邊海域進行「實戰演習」，而這也是防衛省首次公布有他國艦艇於日本EEZ內實施射擊。

中俄4軍艦現蹤沖之鳥島周邊

根據防衛省統合幕僚監部消息，海上自衛隊於19日凌晨2時許確認，包含2艘中國海軍飛彈驅逐艦與1艘補給艦，以及1艘俄羅斯海軍巡防艦在內，共計4艘艦艇在小笠原群島沖之鳥島西南方約330公里的太平洋上，正朝東北方向航行。

▲▼中俄4軍艦現蹤沖之鳥島周邊。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

▲中俄4軍艦現蹤沖之鳥島周邊。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

陸飛彈驅逐艦在日EEZ內射擊

隨後，防衛省證實，4艘艦艇中的1艘中國海軍飛彈驅逐艦，在沖之鳥島西南方約180公里的日本專屬經濟海域內，實施了機槍射擊訓練。據了解，該飛彈驅逐艦事前已向周邊船隻通報了訓練的期間與區域，而在訓練實施當下，附近海域也確認有俄國巡防艦正在航行。對此，海上自衛隊也出動護衛艦執行監視任務。

防衛省提抗議　小泉進次郎批：中俄強化軍事合作

防衛省指出，就目前可確認的範圍內，這是首度證實並公布有中國艦艇在日本EEZ內實施射擊。

由於此舉可能對周邊航行船隻造成危險，日本已透過外交管道向中國提出交涉，目前尚未確認有任何船隻受損，防衛省也將持續進行警戒與監視。

此外，小泉進次郎20日在英國南部的法恩堡（Farnborough）發表演講時明確透露，「中國與俄羅斯的海軍艦艇正在日本周邊海域實施聯合航行行動。兩國在這個週末期間，於日本的專屬經濟海域內進行了實戰演習。」他更直接點名指出，中俄兩國正在強化軍事合作。

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