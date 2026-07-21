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北市「貴族幼兒園」虐童畫面曝光！　蔣萬安被當活廣告

男童（紅圈處）因座椅問題，被林姓老師拉扯、甩在地上，還遭踹踢，後方的教保員卻視若無睹。（讀者提供，被害人已變裝處理）

▲男童（紅圈處）因座椅問題，被林姓老師拉扯、甩在地上，還遭踹踢，後方的教保員卻視若無睹。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北某貴族幼兒園最近爆發老師集體凌虐十多名幼童案，引發關注，本刊進一步追蹤，獨家取得2名女老師施暴的監視器畫面，她們長期對幼童呼巴掌、打頭、踹踢，甚至逼幼童學狗爬、不給飯吃或強迫灌食、刻意孤立，園長及教保員明明有看到，卻視若無睹，讓幼兒園淪為虐童地獄！更令人錯愕的是，台北市長蔣萬安之子也曾在同集團的托嬰中心上課，還被當成廣告，當初因此把孩子推入火坑的家長，得知真相後陳情，教育局卻擺爛，讓家長們悔恨交加！

北市議員徐立信上週與多名家長開記者會，指控某貴族幼兒園老師集體凌虐10多名幼童，家長痛訴孩子被暴力對待、不當體罰，本刊獨家取得多段老師施暴、其他老師對暴行視若無睹的監視器畫面，證實家長指控，更令人錯愕的是，台北市長蔣萬安之子曾在同集團的托嬰中心上課，蔣萬安手寫的感謝卡及全家福合照，還被集團當成招生廣告。

林姓老師（右）在全班面前推打男童（左）、呼巴掌，導致男童跌倒大哭。（讀者提供，被害人已變裝處理）

▲林姓老師（右）在全班面前推打男童（左）、呼巴掌，導致男童跌倒大哭。

台北市長蔣萬安之子曾在同一幼教集團托嬰，被當成廣告。（翻攝蔣萬安臉書）

▲台北市長蔣萬安之子曾在同一幼教集團托嬰，被當成廣告。

台北市議員洪健益（左）在議會質詢市長蔣萬安（右），要求他對虐童案道歉。（翻攝畫面）

▲台北市議員洪健益（左）在議會質詢市長蔣萬安（右），要求他對虐童案道歉。

本刊調查，爆發虐童事件的幼兒園成立2年，隸屬某幼教集團，該集團從托嬰中心起家，旗下還有另間幼兒園、一間美語學校。上月中旬，有家長送孩子上學時，目睹女老師拉扯幼童手臂，一路拽到教室並猛力甩到地上，目擊家長非常驚訝，私下告訴該名幼童的父母，父母到園要求查看監視器畫面，才揭發老師長期暴行。

受害幼童家長Ａ先生氣憤說，他要求園方清查，徐姓園長才在幾天後回報稱確實查出該園林姓、趙姓老師不當行為，受害幼童則有五名，承諾將通知家長檢視監視影像，也要求林師即日起休假，並通報教育局。

受害幼童的家長痛批幼兒園陳姓負責人卸責，出事後訊息不讀不回。

▲受害幼童的家長痛批幼兒園陳姓負責人卸責，出事後訊息不讀不回。

教育局會勘時，幼兒園負責人及園長皆稱不知情，推卸責任。（讀者提供）

▲教育局會勘時，幼兒園負責人及園長皆稱不知情，推卸責任。

多名家長後續檢視監視器畫面，才發現真正受害人數與件數遠遠超過園方說法。監視器顯示，2名老師對幼童肢體暴力，還逼學狗爬、在跳跳床跳40分鐘等，這些凌虐行為都在全班面前公然上演，讓所有孩子身心嚴重受創；此外，老師會刻意孤立幾個幼童，不准他們跟同學一起吃飯、睡覺，甚至曾無故將幼童夾在桌椅縫隙中，其他老師、教保員則坐在一旁談笑、滑手機，十分冷血。

另方面，家長也指控老師動輒沒收餐食、不餵奶、不換尿布，也拒絕協助家長訓練孩子戒尿布，罔顧幼童發展，也認為老師暴力舉動營造肅殺氛圍，混淆幼童的是非觀念，孩子不敢靠近被凌虐的同學，因大家都擔心下一個受罰的會是自己，而遭凌虐的幼童面對所有人的冷漠，求助無門，身心幾乎崩潰，令人鼻酸！

對於孩子的遭遇，家長們既心疼又憤慨，組成自救會向台北市政府陳情，但教育局卻冷處理，完全沒有協助保全證據，直到徐立信通知將召開記者會、要求官員到場說明，教育局才在記者會的前一天，將涉案老師停職。

午休時，林姓老師逼幼童（紅框處）獨自待在走廊，還大力推頭。（讀者提供，被害人已變裝處理）

▲午休時，林姓老師逼幼童（紅框處）獨自待在走廊，還大力推頭。

除此之外，自救會痛批，徐姓園長屢以不知情卸責，且刻意隱匿老師的施暴件數、護航暴力老師，但監視器卻清楚看到園長也在場目睹暴行，卻知情不報、未予制止，是凌虐幼童的共犯！而該幼教集團的陳姓負責人事後神隱，只有在教育局會勘時露面，不讀不回自救會訊息。

家長Ｃ小姐說，2年前到該集團托嬰中心參觀時，一進門就看到蔣萬安的全家福合照及手寫的感謝卡，接待人員說，市長的兒子也在該處托嬰，她因此信任度大增，讓孩子入學，並砸重金讓孩子直升幼兒園，不料孩子竟連飯都沒得吃。為討回公道，有多名家長對老師、園長及教保員，提出傷害、強制及妨害幼童發展罪告訴，台北地檢署也已分案調查。

蔣萬安與妻子署名的感謝卡片，被業著拿來當招生招牌。（讀者提供）

▲蔣萬安與妻子署名的感謝卡片，被業著拿來當招生招牌。

對此教育局澄清表示，教育局接獲園方通報第一名教保員涉案情事後，兩日內立即要求該員停職、不得入園，並派員於次日(上班日)前往幼兒園實地稽查，確認該教保員未入園，並取得監視影像檔案存查；後續因接獲家長陳情，指另一名教保員亦有不當管教嫌疑，教育局也在全面檢視監視器畫面，清查確認後立即命其停職。

教育局指出，本案採「行政裁罰」與「刑事司法」雙軌併進，目前教育局已向地檢署告發，並依刑事訴訟法第241條主動檢具本案件完整扣押影像、行為人與被害幼生身分、不當行為紀錄等事證，全力配合偵查；行政裁罰方面，教育局已祭出罰鍰共計50萬6,000元，另外也以專案提供家長各式資源協助，預計將在7月底完成行政調查。

教育局重申「從嚴、從速、從重」態度，並由府級於7月17日召開跨局處家長說明會，執行單一窗口的專案服務，包含教育局提供專用會議室調閱監視器影像、幼兒轉園安置服務；社會局結合幼兒輔導（心理支持）方案，以及法務局提供相關法律諮詢。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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