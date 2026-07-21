萬事不宜「大暑」要來了　4生肖財運發燙

▲大暑天氣炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

周四就是24節氣的「大暑」，清水孟國際塔羅小孟老師表示，大暑農民曆顯示「萬事不宜」，6大禁忌像是冷氣不宜開太強；此外，生肖屬「兔、蛇、雞、狗」越熱越發財。

大暑6禁忌

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1、大暑不宜曝曬

大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物

不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油，容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷，室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌食冰冷食物

大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物，容易頭暈腦脹，建議喝溫水。

5、屬龍的人當心煞氣過重

不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

6、萬事不宜

大暑農民曆顯示萬事不宜，儘量不宜祭祀、搬家、動土等，以免過熱引發中暑。

大暑開運法

建議大家可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同「暑」，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。當然麥當勞、肯德基的「大薯」音同，也可買來吃，也有開運效果。

4生肖越熱越發財



第4名屬狗：事業財，辛苦打拼得獎金

在大暑你們的野心特別明顯，不僅樂於挑戰，也喜歡追求事業上的特定目標。而積極表現自己，擅長與上司、主管還有客戶溝通，優秀的協調能力有機會展現出來，讓事業工作各方面都進展得宜。

第3名屬雞：偏財運，投資買賣有賺頭

在大暑時，你的表現上比較正直同時也更加聰穎，有機會得到不少人的幫助。原本經濟受到阻礙的，也許有貴人會出手相助，提供經濟上的支援。出門在外的朋友，也有機會受到家人的贊助，多半能夠衣食無缺，福分不少，生活上相較於之前較為富裕。

若是有財務投資的，除了本身能夠發揮更好的理財能力之外，還能有人提點讓你及早避風避險，減少損失，增加獲利也是有機會的。只要別過於貪婪，投資大多能夠有所收益。

第2名屬蛇：合夥財，態度和善一起賺

大暑時其實不只在合夥方面得利，還有機會因為伴侶關係而獲得財富。生意投資有往來的夥伴，他們或多或少能夠給予財務上的協助，也許是意見想法，也或許是直接的財務機會，都能夠讓你們財務得到不少利益。

第1名屬兔：外地財，發揮專業

屬兔的人是一個幸運星，而求職者將會比較順利找到喜歡的工作，在職者有機會得到上司主管的認同，有更多升遷加薪的可能性喔！

本身在事業上的慾望也更強烈，想要發揮所長，當然也能更如願。如果是在異鄉工作的，表現也會更加亮眼，很有智慧與口才上的表現。

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