美軍連10天空襲伊朗　葛西姆島再遭炸

▲美軍此前連續9晚對伊朗發動攻擊。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美軍再度對伊朗發動新一波空襲。美國中央司令部（CENTCOM）20日表示，在美國總統川普指示下，美軍已展開新一輪打擊行動，目標是進一步削弱伊朗用於攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船的軍事能力。伊朗官媒則通報，南部多地傳出爆炸聲。

中央司令部在社群平台X表示，美東時間下午4時，美軍依照川普指示開始新一輪對伊朗的空襲。聲明指出，此次打擊旨在「進一步削弱伊朗用於攻擊荷莫茲海峽商業航運的軍事能力」。

伊朗國營電視台（IRIB）在美軍宣布後不久報導，位於南部荷莫茲甘省（Hormozgan）貝馬尼（Bemani）地區傳出爆炸聲，當地位於阿曼灣沿岸、鄰近荷莫茲海峽。

IRIB並引述未具名消息人士指出，荷莫茲甘省首府阿巴斯港（Bandar Abbas）及葛希姆島（Qeshm）也傳出多起爆炸。不過，官方尚未說明爆炸原因，也未公布是否造成傷亡或財物損失。

另一方面，伊朗官方通訊社（IRNA）報導，位於西南部的布什爾港（Bushehr）已啟動防空系統，攔截敵方航空器。布什爾省長莫扎法里（Mohammad Mozaffari）表示，目前「未傳出任何命中目標的情況」。

布什爾核電廠位於波斯灣沿岸，距離布什爾市中心約18公里。

IRNA另引述恰巴哈爾縣（Chabahar）最高官員努拉（Alireza Noura）表示，阿曼灣沿岸的恰巴哈爾與科納拉克（Konarak）兩座城市遭到「敵方空襲」，但未進一步說明攻擊目標或損失情況。