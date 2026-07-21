　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

青年運動宣布「海上封鎖」沙烏地！　全球7%原油恐蒸發

▲▼曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）。（圖／路透）

▲曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）20日宣布，將對沙烏地阿拉伯實施全面海上封鎖。此舉不僅可能在美伊戰爭中開闢全新戰線，更讓波斯灣以外的全球能源供應與貿易鏈面臨嚴重威脅。

這波衝突升級，正值美軍傷亡最慘重的時刻。五角大廈證實，伊朗上週五襲擊約旦美軍基地，造成2名士兵喪生，尋獲的第3具遺體疑似為失蹤美軍；另外在伊拉克北部，也有一名軍人在引爆伊朗無人機未爆彈時殉職。

面對青年運動的封鎖威脅，沙烏地領導的葉門聯軍強硬回擊，強調將以武力反制，並針對行經曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）的船隻啟動保護措施，因為在荷莫茲海峽實質關閉後，曼德海峽已成為沙國原油出口的最後命脈。

牽動全球7%石油供應　「以眼還眼」報復沙國

據了解，伊朗先前就不斷施壓，若美軍持續轟炸伊朗電力設施，青年運動就該切斷通往紅海的曼德海峽。一旦海峽全面封鎖，沙國多數原油將無法出口，全球石油供應恐將瞬間蒸發7％，讓波斯灣戰爭已大砍10%的全球石油供應雪上加霜。

消息一出，國際油價一度飆升，紅海商船的運輸保險費也跟著水漲船高。

青年運動透過聲明強調，這次行動是為了反擊沙國對葉門的「不義且壓迫的圍困」，將基於「以眼還眼」原則，立即對犯罪的沙烏地敵人實施海上禁運。

外交斡旋10天停火協議　美伊互轟未停歇

儘管戰火猛烈，雙方似乎仍未完全放棄外交途徑。伊朗高層官員透露，德黑蘭已收到調停者提出的「10天停火協議」，盼能挽救上個月簽署的脆弱過渡協議；巴基斯坦也受邀恢復調停角色。

然而，美軍與伊朗的互相轟炸卻未停歇。美國中央司令部宣布對伊朗展開新一輪空襲，伊朗境內包含大布里士（Tabriz）等多個城市傳出猛烈爆炸聲，造成至少1死數傷。

面對國內油價飆漲的政治壓力，美國總統川普（Donald Trump）在真實社群（Truth Social）發文捍衛空襲行動，強調這是為了替死去的美國軍人討回公道，「每一次伊朗殺害一名美國士兵，他們都要付出數倍的代價！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中13歲少年「吞氣球」無呼吸心跳！　緊急送醫搶救
最新世界排名揭曉！韓國掉出30名之外
冷氣不是調越低越涼！　1鍵先按降溫更快更省電
最新模擬路徑！　可能有颱風
銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億
Jennie神祕合照男是台灣人！　身分曝光才23歲
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本旅遊注意！名古屋「猛暑」飆40度高溫　東京162人送醫

美軍連10天空襲伊朗　葛西姆島再遭炸

中俄4軍艦現蹤太平洋　防衛省證實：共艦闖日本EEZ「機槍射擊」

美「第一千金」低胸辣裝看世足　川普俯瞰8萬球迷

青年運動宣布「海上封鎖」沙烏地！　全球7%原油恐蒸發

以色列開始局部撤出黎巴嫩　仍將駐守黎南安全區

百萬球迷塞爆馬德里！　西班牙封王遊行 「無敵艦隊」榮耀歸國

美軍死傷慘！川普嗆「加倍奉還」　傳伊朗悄促10天停火

美聯邦法官下令：派拉蒙暫停併購華納兄弟案

美國務卿：習近平9月訪美　中方已派團隊準備

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎

725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

酷澎物流中心火燒3天還沒滅！驚傳「建築物恐倒塌」

一站式玩樂休閒度假村！澳門新濠影滙快樂無止境　迪士尼滙聚嘉年華全攻略

台灣大道建築物大火　受困6人已獲救！

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

基隆市區驚見「喪屍」！男疑吸毒煙彈全身狂抖　民眾全看傻

日本旅遊注意！名古屋「猛暑」飆40度高溫　東京162人送醫

美軍連10天空襲伊朗　葛西姆島再遭炸

中俄4軍艦現蹤太平洋　防衛省證實：共艦闖日本EEZ「機槍射擊」

美「第一千金」低胸辣裝看世足　川普俯瞰8萬球迷

青年運動宣布「海上封鎖」沙烏地！　全球7%原油恐蒸發

以色列開始局部撤出黎巴嫩　仍將駐守黎南安全區

百萬球迷塞爆馬德里！　西班牙封王遊行 「無敵艦隊」榮耀歸國

美軍死傷慘！川普嗆「加倍奉還」　傳伊朗悄促10天停火

美聯邦法官下令：派拉蒙暫停併購華納兄弟案

美國務卿：習近平9月訪美　中方已派團隊準備

「TOYOTA帥氣新跑旅」預告7月底接單！台灣就等日本小改款

藍綠都買單！陳其邁施政滿意度高達80.9%　年輕族群最捧場

賽後打人阿根廷慘了！FIFA宣布展開調查　涉事人士將追加處分

爆冷奪銅！U18排球逆轉勝中國　舉球員船長老爸送好康

快訊／台中13歲少年疑「吞氣球噎到」無呼吸心跳！　緊急送醫搶救

蘋果控OpenAI竊取商業機密　唯獨Jony Ive沒被告？古爾曼揭背後三大盤算

余文樂剛宣布離婚！爆接《披荊斬棘》復出　曾患恐慌症消失5年

國道1號283.6K火燒車！小客車開到一半…車頭「燒成一團火球」

台灣手機網路降速演練非首創！8國家已有前例　本次演練聚焦3情境

世足落幕最新排名揭曉！挪威暴衝12名、韓國掉出30名之外

【野生大花枝】潛水遇見大花枝並排悠遊好幸運！

國際熱門新聞

銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億

韓男大生「開5倍槓桿」遭血洗　賺15倍一個月歸零

日本首例！35歲美女市長休16周產假

川普怒噴伊朗：美軍再被殺將加倍報復

西班牙封王太瘋狂！地震儀偵測到3波人造地震

美國將增派F-16、F-35到中東

川普嗆「加倍奉還」　傳伊朗悄促10天停火

藏鋰電池機器人！酷澎物流倉庫「恐隨時爆炸」

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

川普簽署行政命令　對加拿大產品追加50％新關稅

美軍增派F-16、F-35　數十架空中加油機已飛抵以色列

柏南就任英國首相：關懷人民是施政核心　全力以赴

世足頂級套票要價3200萬　超盤待遇曝光

阿富汗恐怖洪災20死逾80傷　超過百人失蹤

更多熱門

相關新聞

伊朗外長認了「還沒見過新領袖」

伊朗外長認了「還沒見過新領袖」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）19日坦言，自從新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）3月就任以來，他都還沒見到對方，再度掀起外界對於這位新領袖下落與健康狀況的質疑。

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

美軍「迅速懲罰」革命衛隊！

美軍「迅速懲罰」革命衛隊！

出兵伊朗？川普擬奪島、炸地下核設施

出兵伊朗？川普擬奪島、炸地下核設施

川普威脅伊朗：最好老實一點！

川普威脅伊朗：最好老實一點！

關鍵字：

葉門青年運動沙烏地阿拉伯曼德海峽荷莫茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

謝賢41億遺產傳早安排好　90％全留給2孫子

蔡阿嘎「無人聲援」3原因曝　一家人跟網紅圈不熟

謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

好市多「500元生日禮」領法曝光！網驚：不知道

20歲男「刺青3天就流湯」！彩色包腿變爛瘡

謝賢前妻狄波拉腫眼現身！首談葬禮安排

即／開第一槍！「杯麵老師」宣布退出民進黨

姊妹控弟獨吞千萬遺產　法院認定父親早已送給兒子

睡了主管又睡尪！「人妻懷上二胎」5年後崩潰

銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

藍4小雞絕食　醫：術前都要空腹8小時

Jennie神祕合照男是台灣人！　身分曝光才23歲

日本實測冷氣降溫更快還更省電

更多

最夯影音

更多
西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎
725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

725邀陳其邁、黃偉哲上凱道反毒油？　蔣萬安：不分藍綠捍衛食安

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

川普親手頒大力神盃！西班牙登頂世界盃　冠軍頒獎瞬間引爆全球

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

阿根廷梅西連霸夢碎！西班牙1比0捧起大力神盃封王

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面