青年運動宣布「海上封鎖」沙烏地！　全球7%原油恐蒸發

▲曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）20日宣布，將對沙烏地阿拉伯實施全面海上封鎖。此舉不僅可能在美伊戰爭中開闢全新戰線，更讓波斯灣以外的全球能源供應與貿易鏈面臨嚴重威脅。

這波衝突升級，正值美軍傷亡最慘重的時刻。五角大廈證實，伊朗上週五襲擊約旦美軍基地，造成2名士兵喪生，尋獲的第3具遺體疑似為失蹤美軍；另外在伊拉克北部，也有一名軍人在引爆伊朗無人機未爆彈時殉職。

面對青年運動的封鎖威脅，沙烏地領導的葉門聯軍強硬回擊，強調將以武力反制，並針對行經曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）的船隻啟動保護措施，因為在荷莫茲海峽實質關閉後，曼德海峽已成為沙國原油出口的最後命脈。

牽動全球7%石油供應 「以眼還眼」報復沙國

據了解，伊朗先前就不斷施壓，若美軍持續轟炸伊朗電力設施，青年運動就該切斷通往紅海的曼德海峽。一旦海峽全面封鎖，沙國多數原油將無法出口，全球石油供應恐將瞬間蒸發7％，讓波斯灣戰爭已大砍10%的全球石油供應雪上加霜。

消息一出，國際油價一度飆升，紅海商船的運輸保險費也跟著水漲船高。

青年運動透過聲明強調，這次行動是為了反擊沙國對葉門的「不義且壓迫的圍困」，將基於「以眼還眼」原則，立即對犯罪的沙烏地敵人實施海上禁運。

外交斡旋10天停火協議 美伊互轟未停歇

儘管戰火猛烈，雙方似乎仍未完全放棄外交途徑。伊朗高層官員透露，德黑蘭已收到調停者提出的「10天停火協議」，盼能挽救上個月簽署的脆弱過渡協議；巴基斯坦也受邀恢復調停角色。

然而，美軍與伊朗的互相轟炸卻未停歇。美國中央司令部宣布對伊朗展開新一輪空襲，伊朗境內包含大布里士（Tabriz）等多個城市傳出猛烈爆炸聲，造成至少1死數傷。

面對國內油價飆漲的政治壓力，美國總統川普（Donald Trump）在真實社群（Truth Social）發文捍衛空襲行動，強調這是為了替死去的美國軍人討回公道，「每一次伊朗殺害一名美國士兵，他們都要付出數倍的代價！」