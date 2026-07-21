新竹男猛刺女鄰居2刀自首　一句話惹火法官「不得減刑」

▲新竹男猛刺女鄰居2刀自首，但法官認為不符減刑條件，依殺人未遂判刑9年。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名馮姓男子懷疑女鄰居長期製造噪音，去年10月猛刺2刀，導致對方大量失血險些送命，送醫搶救15天才撿回一命。犯後，馮男不爽警方筆錄中的記載方式，當場撕毀筆錄，堅稱自己只是「輕輕刺」，無殺人意圖。新竹地院法官認為他無悔意，分別依殺人未遂、撕毀公務文書，判刑9年及4個月。

懷疑樓下製造「衝擊波」 懷恨在心

根據判決書，馮男與越南籍阮姓女子分別租住在社區的3樓、2樓，他懷疑女方一家持續用「衝擊波」或木棍侵擾他的安寧，曾向警方、管委會陳情無果，又轉而告知房東，結果被嗆「你有病嗎？（當天）二樓沒人」，讓他積怨在心。

尾隨進洗衣間 持水果刀猛刺胸腹

去年10月23日下午，馮男見阮女抱著衣物走進2樓公設洗衣間，持預先藏好的水果刀尾隨進入，再趁對方打開洗衣機後轉身，當場朝腹部猛刺一刀，隨後退後罵了幾句，又衝上前朝女方胸腹部刺去。

女鄰居大量失血倒地 竟冷喊「你活該！」

情急之下，阮女舉手阻擋，左手臂受傷，但因第一刀傷勢過重，導致多處腸繫膜破裂、氣胸，大量失血，一路逃到警衛室求救後，便倒地失去意識。不料馮男見狀竟站在一旁嘲諷「你活該啦！」隨後才打110自首。

送醫搶救15天撿回一命

事後，阮女送醫搶救15天撿回一命，證稱過去馮男曾為了噪音問題報警，當時警察上門關切，「我跟警察說，可能是因為開關水龍頭，才會有這個雜音，警察也說如果是這樣的話，其實也沒什麼」，沒想到竟因此遭刺。

馮男：就是要傷害她

馮男筆錄時則稱，「我想要給對方一點顏色瞧瞧，我就是要傷害她，因為我沒有辦法解決，我去請警察來，警察勸我搬家。我想要跟她打架，讓她有案底被遣返，但我年紀大、身體不好有開刀，她年輕力壯，我不能拿重物，也不能拳擊，跟小孩打架也打不贏，所以我帶著水果刀還有防狼噴霧。」

自首仍未積極救人 撕毀筆錄再涉一罪

新竹地院審理時認為，馮男雖主動報警，符合自首形式，但沒有積極救護血泊中的阮女，而是站在一旁冷眼叫罵「活該啦」，因此不能主張以「中止犯」規定減刑。

另外，馮男從頭到尾堅稱「只是輕輕刺」、無殺人意圖，因不滿警方筆錄內容，當場撕毀筆錄，還辯稱警方想「陷害他」，又犯損壞公務員職務上掌管文書罪。

法官認定毫無悔意 殺人未遂判刑9年

法官認為，水果刀長約10公分，馮男明知腹部是人體要害，刺第一刀後已取得優勢地位，仍未就此罷手，繼續刺第二刀，所幸被害人及時用手阻擋，才未釀成更嚴重後果。

法官痛斥，馮男僅因懷疑安寧遭打擾，便持刀攻擊，犯後卸責、淡化對方傷勢，難認有悔意，因此本月依殺人未遂罪判刑9年；撕毀公務文書部分，判刑4個月，可易科罰金。全案可上訴。