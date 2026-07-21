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台中「賓士女」毒駕撞6車1死5傷收押　身體驗出4種毒

記者葉國吏／綜合報導　

台中市豐原區19日發生一起連環車禍，45歲劉姓女子開賓士車先後撞上2輛機車及4輛汽車，造成37歲左姓機車駕駛活活被夾死，事後劉女被警方查出疑似吸食多種毒品後毒駕，20日被移送台中地檢署，檢方訊後向法院聲押，獲法官裁准。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲左姓騎士慘遭車輛夾擊，送醫傷重不治。（圖／民眾提供）

台中地檢署表示，台中警方在車禍現場當場逮捕肇事的劉姓女子。經初步唾液快篩，發現劉女體內竟含有多種毒品反應，包含俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、鴉片、安非他命及喵喵等毒物反應極為複雜。

台中地檢署隨即指派廖云婕檢察官接手偵辦，並由犯罪被害人保護協會同步啟動機制，提供受害者家屬必要的協助。檢察官目前已指揮警方調閱周邊監視器、行車紀錄器，並採集劉女尿液送驗，以釐清詳細毒品成分。

▲劉女（紅框車輛）追撞前方停等的6部汽機車。（圖／民眾提供）

劉女於20日被移送地檢署，檢察官訊問後認為，劉女吸毒開車導致1人死亡、5人受傷，涉犯《刑法》毒駕致死、過失傷害以及《毒品危害防制條例》等多項重罪。考量其罪嫌重大，且有逃亡、反覆實行毒駕犯罪的風險，為了確保後續偵查並維護公共安全，檢方向台中地方法院聲請羈押獲准。

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