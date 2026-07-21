美軍死傷慘！川普嗆「加倍奉還」　傳伊朗悄促10天停火

記者張方瑀／綜合報導

美國駐紮中東的美軍死傷人數持續攀升，讓美國總統川普（Donald Trump）大為光火，20日發文警告伊朗必將為殺害美軍付出「數倍的代價」。然而，就在美軍持續對外圍發動空襲之際，有伊朗高層官員透露，德黑蘭當局已收到調停方提出的「10天停火協議」，正悄悄尋求終結這場曠日廢時的衝突。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



美軍週末死傷慘重 川普誓言「加倍奉還」

根據《路透社》報導，自2月28日美國聯手以色列對伊朗發動攻擊以來，戰火已越演越烈。美國軍方近日證實，又有3名官兵在中東地區陣亡、另有1人失蹤；其中2名軍人是在約旦遭伊朗攻擊時殉職。

截至目前為止，美軍死亡人數已攀升至17人，另外還有約430人在衝突中受傷。白宮表示，川普將親自前往德拉瓦州的多佛空軍基地，出席陣亡將士的遺體移交儀式。

面對美軍子弟兵命喪中東，川普20日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上怒嗆，「伊朗每殺害一名美國軍人，都將為此付出數倍的代價！」

他更強調，這項反擊指示已經明確下達給戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀長聯席會議主席凱恩（Daniel Caine）以及所有美軍領導人。

打不下去？ 傳伊朗急尋巴基斯坦斡旋10天停火

在美軍猛烈炮火下，伊朗似乎也開始尋求退場機制。一名伊朗高階官員20日透露，德黑蘭已收到由調停方遞交的提案，內容包含為期10天的停火協議，希望能藉此機會讓戰火降溫，並挽救雙方在上個月達成、如今卻已破裂的臨時協議，進一步為永久性的和平協議鋪路。

為了促成停火，兩名巴基斯坦政府消息人士指出，伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）已經抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開會談，並正式要求巴基斯坦政府出面，恢復在這場衝突中的調停角色。

不過，無論是伊朗外交部或披露消息的官員，目前均未對這份停火提案的細節做出進一步說明。