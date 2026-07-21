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以色列開始局部撤出黎巴嫩　仍將駐守黎南安全區

▲以色列與黎巴嫩達成安全協議。（圖／路透）

▲以色列與黎巴嫩達成安全協議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列國防軍（IDF）20日宣布啟動一項「試點計畫」，將黎巴嫩南部3座村莊的安全控制權逐步移交給黎巴嫩武裝部隊，作為測試黎軍是否具備維持當地安全與行使主權能力的第一步。美國將負責監督以軍撤離進程。

以軍聲明表示，將調整其中一個試點區域的兵力部署，讓黎巴嫩武裝部隊得以執行任務，同時確保以軍官兵安全，並保留自衛及消除威脅的權利。

聲明指出，這項試點計畫旨在測試黎巴嫩武裝部隊在3座試點村莊的主權執行能力，美國將全程監督以軍撤離。

此次部分撤軍源自美國斡旋下，以色列與黎巴嫩簽署的14點安全框架。美國國務院稍早宣布試點計畫正式啟動，涉及位於「黃線」（Yellow Line）附近的3座黎巴嫩村莊。其中1座曾遭以軍占領，另外2座則在以色列與真主黨（Hezbollah）交戰期間遭到攻擊。

這項宣布正值黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）預定21日前往白宮，與美國總統川普會晤前夕。

不過，以色列官員多次強調，在伊朗支持的真主黨完成解除武裝之前，以軍不會全面撤出黎巴嫩，而這項目標短期內仍難以實現。

以軍也在聲明中重申，將持續駐留黎巴嫩南部「安全區」（Security Zone），「在有必要的情況下持續防衛以色列北部社區」，顯示即使啟動試點撤軍，以軍仍將保留在當地的軍事存在。

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