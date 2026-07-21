百萬球迷塞爆馬德里！　西班牙封王遊行 「無敵艦隊」榮耀歸國

記者張方瑀／綜合報導

勇奪世界盃金盃的「無敵艦隊」西班牙國家隊，帶著無上榮耀光榮返國。為了一睹英雄風采，超過100萬名熱情球迷身穿標誌性的紅、黃雙色球衣，將首都馬德里（Madrid）的街道擠得水洩不通。

烈日擋不住熱情 「世界之王」敞篷巴士嗨翻市區

回顧這場在美國紐澤西州上演的頂尖對決，西班牙在延長賽靠著前鋒托瑞斯（Ferran Torres）的關鍵進球，以1比0氣走衛冕軍阿根廷，成功抱回隊史第二座大力神盃。

球隊從美國搭乘伊比利亞航空（Iberia）包機抵達馬德里時，隊長羅德里（Rodri）率先在機艙梯口高高舉起冠軍獎盃，宣告王者歸來。隨後的市區遊行中，儘管頂著炎炎夏日，球員們仍搭乘車頭印有「世界之王」（Kings of the World）字樣的雙層敞篷巴士，浩浩蕩蕩地沿著市區主要幹道前進。

▲西班牙國家隊封王遊行。（圖／路透，下皆同）



不少球員嗨到直接脫去上衣、手中拿著慶祝飲料，輪流向底下夾道歡迎的群眾展示金盃。沿途震耳欲聾的「冠軍」歡呼聲不絕於耳，大批球迷一路跟隨車隊，直到終點站西貝萊斯廣場（Cibeles Square），將氣氛推向最高潮。

皇室與總理親自接見 國王大讚：完美結合理智與熱情

在重頭戲遊行登場前，西班牙代表隊的行程早已滿檔。全隊抵達西班牙後，隨即前往覲見國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王室成員，並接受總理桑傑士（Pedro Sanchez）的親自表揚。

菲利佩六世在接見時給予球隊高度評價，大讚這支無敵艦隊在賽場上的表現，「你們不僅展現出過人的膽識、韌性與勇氣，更以絕佳的球技和控場能力作為強大後盾，成功將理智與熱情完美結合。」

傳承16年前榮耀 致勝功臣與隊長難掩激動

距離西班牙上一次奪冠，已是16年前的南非世界盃，當時由傳奇球星伊涅斯塔（Andres Iniesta）在延長賽絕殺荷蘭，踢下隊史首冠。

如今效力於英超曼城（Manchester City）的隊長羅德里，在蒙克洛亞宮（Moncloa Palace）受訪時感性表示，這絕對是他職業生涯中最具意義的里程碑。

羅德里坦言，能為祖國爭光始終是世上最棒的事，「我們這一代人，是看著卡西亞斯（Iker Casillas）和伊涅斯塔捧起金盃長大的，現在我們也做到了，這是身為足球員所能企及的最高榮耀。」

而在決賽中踢進致勝一擊的最大功臣托瑞斯，看著遊行現場萬人空巷的畫面更是感動不已。他表示，能夠親身參與這場盛大的遊行，並與全國球迷共享喜悅，意義非凡，「尤其是看到現場有這麼多孩子因為我們而興奮歡呼，真的讓我感到無比快樂與特別。」