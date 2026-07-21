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Jennie神祕合照男是台灣人！　身分曝光才23歲

▲Jennie限動突曬「緊貼神祕男」親密照。（圖／翻攝自IG）

記者葉國吏／綜合報導　

韓國天團BLACKPINK成員Jennie日前公開合照，用愛心遮掩的神祕男子，引起是否官宣猜測。如今這位神祕男子身分也被比對出來，竟然是台灣人！

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▲Jennie人氣旺，一舉一動都是粉絲關注焦點。（圖／翻攝自IG）

這位神祕男子就是現年23歲、2002年出生的台灣模特兒Kai，目前在韓國發展，過去曾接受韓國時尚媒體《eyesmag》專訪。專訪中他用英文與韓文介紹自身來自台灣，並分享前往韓國打拼的經歷，展現陽光靦腆的親切形象。

當地媒體專訪談外貌
提到外貌特徵時，Kai透露曾有許多人說他長相酷似男團RIIZE成員元彬，不過他本人認為自己更神似日本人氣男星山崎賢人，這項說法當時也獲得訪談主持人的認同。

▲▼23歲台灣模特兒Kai，目前以模特兒身分在韓國發展。（圖／翻攝自IG）

▲23歲台灣模特兒Kai，目前以模特兒身分在韓國發展。（圖／翻攝自IG，下同）

除了聊到職涯經歷，Kai先前受訪時也大方分享感情觀。他透露受訪當下已經單身大約半年，個人的理想型偏好可愛且有禮貌的女生，坦言自己並非性感派型的支持者。

擇偶條件與欣賞女星
針對最欣賞的韓國女星，他毫不猶豫選擇女演員金泰梨，稱讚對方氣場強大且笑容非常有魅力；此外他也提到女團ILLIT成員沅禧十分可愛，舞蹈實力令人印象深刻。

▲▼23歲台灣模特兒Kai，目前以模特兒身分在韓國發展。（圖／翻攝自IG）

原本在社群平台分享生活照累積知名度的Kai，因這張拍立得合照知名度飆升。不過目前當事人雙方均未出面回應相關傳聞，兩人真實關係仍待釐清。

▲▼23歲台灣模特兒Kai，目前以模特兒身分在韓國發展。（圖／翻攝自IG）

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