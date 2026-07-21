美聯邦法官下令：派拉蒙暫停併購華納兄弟案

▲華納兄弟探索公司併購案遭法官喊停。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國加州一名聯邦法官20日下令，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）暫停推動總值1100億美元（約新台幣3.5兆元）的併購案。同時，由加州領軍的12州正透過訴訟尋求阻止這筆交易，認為可能損害市場競爭。

法新社報導，法官裁定，在8月3日就初步禁制令舉行聽證會前，兩家公司不得於未來14天內完成交易。若法院後續核發初步禁制令，併購案將持續凍結，直到法院作出最終裁定。

法官在裁決書中指出，各州已就這起交易可能涉及反競爭行為提出「嚴肅的質疑」，並認為「衡平法上的考量及公共利益顯然均有利於原告各州」。

加州與另外11州上周提起訴訟，直接挑戰川普政府司法部上月批准這項併購案的決定，要求法院阻止交易完成。

若交易完成，新公司將掌控龐大媒體資產，包括CNN、華納兄弟影業（Warner Bros. Pictures）及串流平台HBO Max。此前，網飛（Netflix）已退出收購華納兄弟探索公司的競爭。

率領各州提告的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，好萊塢五大電影發行商中的兩家公司合併，將導致消費者面臨「更高的價格、更低的品質及更少的內容」。

邦塔強調，「在我國，沒有人能凌駕法律之上。加州正與志同道合的各州捍衛自由且公平的市場，而非被操縱的市場。美國無論在政府或經濟體系中都沒有國王。」

參與提訴的民主黨執政州包括亞利桑那州、科羅拉多州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、紐澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州及華盛頓州。

對於訴訟，派拉蒙反駁表示，這項併購將有助提升媒體產業競爭力。派拉蒙發言人上周表示，「這場訴訟的實際效果，是讓網飛等大型串流平台及科技公司免於面對迫切需要的競爭。」