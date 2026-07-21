黃金左右腳全盲測過！每秒捕捉500次數據　世界盃晶片球膽台商製造

記者任以芳／江蘇報導

2026年美加墨世界盃精彩！除了賽場上球員的精彩表現，官方指定族球內置的智能晶片也備受關注，集結多國頂尖技術核心精品球。但是如何把這顆「智慧大腦」裝進的足球核心內膽？這項精密技術江蘇淮安的一家台資企業頂碁運動用品，測試上百次，終於內置500Hz智能晶片植入足球內膽最好佳位置，順利每秒捕捉500次觸球數據，連「黃金左右腳」的細微差異都逃不過它的「盲測」。頂碁從2012年起與世界接軌，世界盃、歐洲盃、奧運會的官方用球內膽都由這家「隱形冠軍」操刀。

▲江蘇淮安頂碁台商小巨人，足球內膽植入晶片技術引領智慧運動浪潮 。（圖／記者任以芳攝）

台商小巨人！頂級足球賽事用球內膽的「隱形冠軍」

這家由台灣丁基膠業股份有限公司於2013年在淮安投資設立的企業，擁有超過40年的內膽製造歷史。公司年產各類運動球內膽約1800萬個。頂碁運動副總經理周佑霖介紹，從2012年歐洲杯、2014年世界杯開始，歷屆世界杯、歐洲杯、奧運會以及英超、西甲等頂級賽事的官方比賽用球內膽，均由該公司生產。

周佑霖介紹，儘管公司體量不大，放眼全球最主要的國際運動品牌皆都是合作夥伴。自2012年起，頂碁成為愛迪達比賽球內膽的關鍵供應商，涵蓋世界盃、奧運及歐洲各大聯賽。同時與puma合作聚焦於歐洲與南美洲的職業聯賽。

「目前國際上主要的職業聯賽與盃賽，包括美足聯、日甲、韓職足球聯賽，乃至巴西與非洲的賽事，幾乎都採用我們的內膽。」周佑霖指出，從2022年卡達世界盃、2023年女足世界盃，到2026年世界盃及明年女足世界盃、洛杉磯奧運皆使用頂碁生產的內膽。

▲足球內膽植入晶片技術，多國合作精品球，歐洲設計晶片，東南亞製造，在大陸完成結構改良與組裝。（圖／記者任以芳攝）

世界盃精品足球！0.6毫米內膽暗藏「多國合作黑科技」

針對近年備受關注的智慧晶片足球，周佑霖透露，頂碁早在2010年便推出首款藍牙可充電足球，當時市場能見度不高，累積關鍵技術與經驗。直到2022年卡達世界盃，內建晶片的比賽球正式商品化，頂碁開始展現優勢。

「目前全球主要晶片供應商與品牌，都找我們合作智慧足球，因為我們走得比別人早。」周佑霖強調，智慧足球並非單純內置晶片，而是整合球體感測、場邊LPS定位系統、球員穿戴裝置、影像分析等四至五種科技，涉及數據蒐集、即時反饋與戰術分析。

他進一步介紹，目前主要合作的三家晶片技術供應商各有專長，德國Kinexon專注於世界盃、歐洲盃等賽事應用；英國PlayerData主要用於球隊訓練與體能分析；英國Sportable則著重賽事轉播與即時數據呈現。這些技術目前仍以歐洲為核心，加上大陸市場在政策支持下正快速發展，他對中國未來AI運動科技的潛力深具信心。

精密晶片植入高強度對抗的足球並非易事。職業球員一腳射門球速可達80英里（約129公里），晶片若裝在外皮上，一踢即壞。技術團隊必須將晶片、電池及PCB板等總重約20克的部件，植入厚度僅0.6毫米的內膽之中。

周佑霖透露，這是一項多國合作，也可以說是精品，歐洲設計晶片，東南亞製造，在大陸完成結構改良與組裝。頂碁運動憑借40年頂級聯賽用球內膽的製造經驗，在結構和材質上不斷精進，最終破解了晶片易損壞、易脫落以及球體失衡的難題。

記者也實際採訪足球工廠，半自動化設備與工作人員交互合作，按照精細流程製作足球。由於足球「正圓度」取決於製造標準與測量方式，現代比賽用球（如 FIFA 認證球）誤差小於 1.5%，肉眼難以察覺差異，除了工作人員把關正負不良率緊2%，足球出產前必須再次抽驗，運用精密儀器才可測出微小橢圓率。

▲每秒捕捉500次觸球數據，連「黃金左右腳」的細微差異都逃不過它的「盲測」。（圖／記者任以芳攝）

黃金左、右腳的「盲測」挑戰：幾克差異都能感知

晶片足球有誰踢過？周佑霖幽默地說，「大家知道黃金右腳、左腳帥哥都有，像是梅西、C羅、哈德蘭都有實測過這顆足球。」

談及研發過程中最大的挑戰「要讓球員完全感覺不到晶片的存在」。周佑霖分享有趣的細節，團隊曾做盲測，把裝有晶片和未裝晶片的球混在一起讓球員試踢，「他們一踢就說『這顆有東西』，幾克的差異都能感知到」。

最終，晶片加上防護結構重約30克，比賽用球重量必須控制在480克左右。經過無數次測試，晶片最終被固定在最優位置，對平衡和腳感的影響降到最低。此外，賽事級球膽的最大圓周差須控制在2毫米以內，植入晶片後整只內膽的重量偏差不得超過0.5克。

問及「盲測」時踢球的個人紀錄怎麼搜集？周佑霖指出，「這個問題很重要！大數據歸屬權是很重要問題，尤其頂級球員不想讓外界知道自己踢球數據，都是商業機密，只有球隊核心人物與本人知道。」

周佑霖指出，許多大專院校無法配置太多教練，晶片足球反倒是替代訓練，輔助紀錄學生踢足球提冠，像是跑動距離、心率調整、肌肉疲勞度都是很重要大數據，可以每周、每月有報告給球隊訓練管理參考。

另外，談及近期引發討論的「越位判定」爭議，也是仰賴的是球內晶片、球員感測器與場邊系統的協同運作，並非單靠足球本身。周佑霖也出，這些技術的整合，正逐步改變教練團的訓練方式、賽事轉播的呈現，甚至影響比賽規則的演進。

▲江蘇淮安頂碁運動副總經理周佑霖。（圖／記者任以芳攝）

世界盃效應：出口額超5500萬增長近四成 更看好大陸前景

世界杯帶動了頂碁運動的出口大幅增長。2025年初至2026年5月底，公司出口額達5528萬元人民幣，同比增長近四成。期間累計生產運動用球內膽約170萬顆，疊加其他品牌相關訂單，世界杯關聯產品總量達到300萬顆球。

周佑霖介紹，企業的商業周期通常跟隨世界杯和歐洲聯賽，約1.5到2年一個循環，「世界杯前一年，業績大概會成長30%到40%。目前公司已著手開發下一屆世界盃的球膽，2027年女足世界杯比賽用球內膽的樣品也已生產完成，交由球員試踢。」

過去40年，頂碁運動以外銷為主，95%的產品供應以歐洲為主體的國際市場。扎根江蘇淮安多年後，周佑霖認為大陸市場潛力巨。他說，「大陸是一個成長非常快速的地方，我們相信它是未來足球發展的市場」。大陸方面在人力資源供給、政府支持和產業鏈完整度上的優勢，是其他國家難以比較。雖然公司目前尚未與大陸本土主要品牌深度合作，但這正是未來努力的方向。

周佑霖也十分看好大陸未來足球市場前景，以區域來看，亞洲市場佔全球運動市場32%，已超越歐洲成為最大市場，每年仍以約5個百分點的速度成長，相較於歐美市場趨於飽和。「亞洲尤其是中國，被視為未來十年職業運動與足球發展的重點區域。」

▼ 台商頂碁開始研發下一屆世界盃足球內膽，2027年女足世界杯比賽用球內膽的樣品生產完成，交由球員試踢 。（圖／記者任以芳攝）