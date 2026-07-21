千萬台幣才能買！宇樹3米載人變形機甲首亮相　「格鬥機器人」秀拳腳　

記者任以芳／上海報導

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議(WAIC）今天（20）日在上海閉幕，大陸知名機器人企業宇樹科技（Unitree）攜旗下人形機器人、四足機器人及數據採集方案等全產品矩陣震撼亮相。現場不僅有具備高動態遙操與擂台實戰能力的人形格鬥機器人，「首次」重磅展示高達3米的載人變形機甲 GD01（GD-0001），顛覆外界對交通工具的想像，變形機甲暫定售價是399萬人民幣，換算超過千萬台幣。

本屆大會（WAIC）於7月17日至20日在上海世博中心與世博展覽館盛大舉行。大會以「智聯世界 生成未來」為主題，在世博、張江、西岸「三地四館」同步啓幕，總展覽面積超過10萬平方米，1100多家企業集中展示3000多項前沿技術成果，其中超300款AI產品將全球首發，是今年AI領域規格最高、規模最大的國際盛會。

▲ 宇樹科技 「人形格鬥機器人」實戰秀拳腳 。（圖／記者任以芳攝）

大陸知名機器人企業宇樹科技位於世博展覽館，直到最後一天湧進大批觀展人潮，都是想來看最吸睛的G1機器人的拳擊對打，多台G1身著紫色與黑色護具，在擂台上揮拳、踢腿、閃避，動作流暢自然，被擊倒後還能自主判斷姿態、獨立起身，引發大量觀眾圍觀拍攝。

根據資料顯示，宇樹人形機器人G1，具備23至43個自由度，最高關節扭矩可達120N·m，運動速度約2米/秒，支持力位混合控制，能完成跳躍、跑步、側空翻等高動態動作，配備視覺與語音感知系統，可進行環境識別與交互。

現場觀察，G1機器人其實有「影子教練」，操作員在場邊手把手同步教導出拳、飛踢等動作，這套「即時全身遙操系統」是宇樹集團「首次」公開亮相的技術亮點。操作員穿戴全身動作捕捉設備，抬臂出拳的每個動作都被精準捕獲，透過端到端全身動捕直驅架構，以30Hz以上高頻即時映射至G1機器人，近乎零延遲複製人類動作。

▲ 宇樹科技 「人形格鬥機器人」有影子教練 。（圖／記者任以芳攝）

宇樹科技工程師夏先生介紹，「這些點位對應了機器人各個關節，我的動作會被映射到機器人的關節上，實現跟動態。達成『人機同步』的動態響應。」相較於傳統遙操數據採集響應更快，未來將優先應用於遙操格鬥與擂台競賽等高強度場景。

為了操控機器人打拳，夏先生每次都要穿戴特殊裝備，至少一個小時調整專被與姿態，十分費時耗力。至於被問到「本來就會拳擊嗎？」他笑說，「我不會打拳，為了這次展會，專門準備了一些拳擊動作，來擂台上展示一下，也是一種鍛鍊挺好的。」

▲ 千萬台幣能買什麼？宇樹3米可載人變形機甲GD01首度亮相 。（圖／記者任以芳攝）

除了格鬥機器人，展館入口與宇樹展位中央的全球「首款」量產版載人變形機甲 GD01（GD-0001）同樣成為全場焦點，這款於今年5月發布的最新機甲身高達3米、載人後整機重量約500公斤。現場每個人都得抬頭張望，感覺像是科幻電影場景真實在眼前。

「目前該機甲預訂價格為399萬元人民幣起（換算千萬台幣）。」宇樹工作人員進一步說明，機器人體積越大，對運控算法與運動控制的要求越呈幾何級數提升， GD01能實現雙足與四足機器人的形態切換載人行走，頂部設有駕駛座椅可由座艙內人員直接操控，被定位為「全新的未來交通工具概念」，未來將廣泛應用於文旅展示與特種作業等領域。

▲ 宇樹科技展位到最後一天都是人潮 。（圖／記者任以芳攝）

另外，展區動態展示今年2月發布的消費級四足機器人 As2，搭載仿生具身大模型，最高空載速度達 5m/s，具備跨越 50 厘米高台與 40° 斜坡的能力，展現宇樹在軟硬體全棧開發上的領先優勢。

談及當前機器人產業面臨的通訊干擾、算力需求及未來趨勢，宇樹科技工程師夏先生也表示，在大型展覽等複雜環境中，無線網路與藍牙訊號干擾常導致遙控設備失聯，宇樹團隊透過優化底層通訊與動捕方案，確保機器人在高干擾環境下仍能穩定連接，並認為隨通訊技術升級，網路延遲問題將逐步被克服。

夏先生也分析大陸AI產業變化真的很快速，「過去2到3年行業發展速度非常快，每一年都有新的應用產生。」宇樹正建構大機器人生態，讓更多開發者參與，「隨著生態不斷壯大，整個機器人行業的發展速度也會更快。」

問及機器人何時走入家庭時間點？夏先生則分析，機器人走入家庭的時間可能比預期更長。「工廠和倉庫的工序相對固定，進入家庭需要更多親密互動，需要更多測試才能保證安全進入家庭。」宇樹正持續提升機器人全身控制與動態平衡能力，確保在干擾下能快速響應不同地形、維持平衡，也是機器人真正進入家庭前必須通關的安全紅線。

▼ 宇樹科技展位即景 。（圖／記者任以芳攝）