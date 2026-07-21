美國務卿：習近平9月訪美　中方已派團隊準備

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）20日表示，美方預期中國國家主席習近平將於9月訪問美國，中方目前仍持續派遣團隊進行準備工作，他沒有聽到任何行程生變的消息。此外，他也透露，美國總統川普有機會出席今年在菲律賓舉行的東協峰會。

盧比歐啟程前往菲律賓出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議前，在美軍安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接受媒體提問。針對川普日前提到習近平將於9月24日訪美一事，盧比歐表示，美方仍預期訪問將於9月成行，中方持續派遣團隊進行籌備工作，「我沒有聽到任何其他說法，沒有理由相信訪團不會來，這很重要。」他並指出，美中作為兩個大國，即使存在分歧與摩擦，也有責任持續對話、建立關係，「為了兩國人民和全世界，雙方都有這樣的責任。」

東協外長會議將於20日至24日在菲律賓馬尼拉舉行，東協各國及夥伴國外長將與會，中國外交部長王毅、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也受邀出席。美方希望會議期間能爭取各國支持維護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行安全，南海主權爭議也將是重要議題。

對於是否與王毅、拉夫羅夫舉行雙邊會談，盧比歐表示，目前尚未最終確認，但持開放態度。至於是否會在與王毅會面時提及中國介入美國選舉，他表示，將視會談進展而定，雙方自然會討論各項重要議題。

盧比歐表示，這是他再次出席東協外長會議，強調東協是美國參與印太區域事務的重要平台，也是美方長期承諾的一部分。他指出，自己去年曾親自出席相關會議，之後也與川普共同出席東協峰會。

盧比歐透露，此行除了出席東協相關會議外，也將與「四方安全對話」（Quad）成員國印度、澳洲及日本舉行會議，並與日本、韓國進行三邊會談，期間還可能與越南及其他多國外長會晤。他並表示，未來也有機會陪同川普訪問菲律賓，出席東協峰會。