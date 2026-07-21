人夫「網路公審」妻子：炒飯叫錯名字　法官出手教訓

▲夫妻吵架示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者葉國吏／綜合報導

台南一名人夫因管教子女問題當眾掌摑妻子，事後更在臉書社團連發三篇圖文公審，指稱擔任教師的妻子與同事有一腿、炒飯叫錯名字及內衣發黴等私密細節。妻子憤而提告，二審判賠12萬元確定。

這對怨偶在113年5月19日上午，因兒子管教問題在車庫爆發激烈口角，人夫竟直接出手連甩妻子兩個耳光，造成妻子雙頰挫傷。妻子事後聲請保護令獲准，刑事部分人夫被依傷害罪判處拘役15日。

缺乏驗傷證據難採信

人夫上訴時喊冤稱當天是妻子先施暴，主張妻子與有過失應扣減慰撫金。但法官檢視全案卷證，發現人夫從未報案也未驗傷，根本拿不出任何證據，且互毆也不適用過失相抵，當場打臉人夫抗辯。

▲夫妻吵架示意圖。（圖／123RF）

人夫打完人後隔天立刻在擁有數萬名成員的臉書社團連發三篇圖文，指控妻子與學校組長有溫情畫面、未婚前在各大汽車旅館身經百戰，甚至貼出汽車內部髒亂照與發黴內衣照，狠酸衛生習慣差。

私生活與公眾利益無關

人夫上訴堅稱妻子是教職人員，品行生活屬可受公評事項。但法官發現其指控不倫部分另案早已判決敗訴，衛生習慣部分不論是否屬實都純屬個人私生活領域，與公眾利益毫無關係，顯屬惡意詆毀。

二審合議庭認定人夫貼文已遭第三人閱讀，造成妻子名譽與社會評價受到實質影響，承受巨大心理壓力。原審判賠傷害2萬元與誹謗10萬元共12萬元精神慰撫金，二審裁定上訴駁回全案確定。

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