韓男大生「開5倍槓桿」遭血洗　賺15倍一個月歸零

▲在近期韓國股市斷頭潮中，20至30歲年輕散戶占比高達62％。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

韓國散戶在AI晶片浪潮中陷入瘋狂，大舉開槓桿押注本土科技龍頭，近期斷頭潮中，20至30歲散戶占比高達62％。其中，24歲男大生李承浩靠5倍融資槓桿，把2000萬韓元本金（約台幣43.7萬元）增值至3億韓元（約台幣656萬元），短短4周也化為烏有，讓他坦言「喘不過氣」。

按下一顆按鈕開5倍槓桿 本金一度翻成15倍

根據路透社報導，李承浩是首爾一名大學生，先前靠著義務役存下2000萬韓元，在交易App上按下了一顆小小的圓形按鈕，瞬間開啟5倍槓桿，看著收益短暫地翻成15倍，他欣喜若狂。沒想到市場反轉來得如此之快，股市劇烈震盪，引發券商一連串強制平倉，也抹去了他的獲利。

短短幾周內，他的帳戶金額跌破最初投入的本金，讓他承受極大壓力，李承浩在出租套房內受訪時坦言，「真的喘不過氣，但我還是會繼續用融資。」這間套房幾乎只比一個停車位大一點，旁邊放著一瓶空的威士忌，以及一台尚未拆箱電風扇，那是券商寄來的「貴賓禮」。

首爾公寓相當於年收入14倍 年輕人開槓桿求翻身

對許多年輕南韓人來說，槓桿的吸引力源自交易螢幕之外更殘酷的現實。首爾公寓的平均價格相當於一般人年收入14倍，使新鮮人感覺被傳統財富累積之路排除在外，視高槓桿股票App為唯一的翻身途徑，而李承浩的終極願望，便是結婚生子前，在首爾買下一套公寓。

融資餘額衝上歷史新高 投資人債務突破60兆韓元

根據韓國金融投資協會資料，南韓國內股市融資餘額6月24日達38.63兆韓元，創下歷史新高。截至7月15日，融資餘額為34.37兆韓元。事實上，投資人債務總額早在5月底突破前所未見的60兆韓元。當時規模達4.1兆美元的南韓股市也正轉變為全球最火熱、波動最劇烈的市場。

主管機關急踩煞車 禁個股槓桿ETF新掛牌

上周四，主管機關出手為投機熱降溫，宣布禁止與個股連結的槓桿型指數股票型基金（ETF）新掛牌。這項突然介入，距離監管機關最初核准這類商品僅過了2個月。金融監督院已承認，這些商品核准得太倉促。

虧光仍相信槓桿 「我還是會重返市場」

對此，李承浩說，他了解這些風險，但仍相信槓桿是未來最好的路，所以計劃累積資本後重返市場，「我常把這件事拿來跟撲克相比：如果你每一次都梭哈，注定會輸。但如果你有紀律，只在數學勝率明顯站在你這邊時才投入那筆資金，其實很難一次又一次被一把清空。」