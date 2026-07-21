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謝賢曾爆幫「小49歲女友」還債　賣掉謝霆鋒孝親勞斯萊斯

▲▼謝賢前女友Coco。（圖／翻攝微博）

▲謝賢前女友Coco。（圖／翻攝微博）

記者葉國吏／綜合報導　

香港影壇傳奇謝賢20日傳出離世消息，享壽89歲。小49歲前女友Coco與謝賢當初的12年忘年戀也再成焦點，當時外界曾質疑交往是為了金錢，前女友Coco當時的回又再度成為微博熱門。

前女友Coco過去曾親自回應表示，與謝賢相識時自己早已具備獨立能力，甚至能自行購買名牌服飾，絕非外界認為的依靠對方。她坦言真正吸引她的是謝賢身上的自信與成熟魅力，謝賢在交往期間也始終希望她能過得好。

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賣車救急與規劃未來
謝賢對她的照顧更延伸至未來生活，兩人交往初期，謝賢看好上海房地產發展並鼓勵她投資置產，平時也會購買金條作為她未來生活的保障。最讓她難忘的是，當年她因投資失利陷入財務壓力時，謝賢甚至賣掉兒子送的勞斯萊斯座車，全力幫她度過難關。

▲阿Sa和謝賢情同父女。（圖／翻攝自微博／蔡卓妍）

這段相差49歲的忘年戀當年引發不少討論，不過兩人的分開並非因為感情破裂。前女友Coco曾透露，謝賢在一次相處中察覺兩人年齡與生活步調的差距，擔心自己會成為她未來的負擔，因此選擇主動放手。

無怨無悔放手各自安好
兩人在分手後依然保持聯繫，前女友Coco也多次感謝謝賢多年來給予的照顧與支持。她認為謝賢不僅是過去的伴侶，也是人生中極為重要的恩人，這段跨越年齡差距的深厚情感令人唏噓。

如今隨著謝賢離世，這段傳奇般的感情故事劃下句點，成為他精彩一生中令人難忘的章節，也讓無數影迷與親友無限懷念。

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