「小琉球民宿老闆」急拐妹露餡！　才發現是新型租屋詐騙

▲看屋示意圖，非本文當事人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者葉國吏／綜合報導

租屋出現新型詐騙。一名女網友在網路尋找租屋時，意外發現台南永康有一房一廳大空間且月租僅要6000元的極佳物件，沒想到聯繫後對方自稱是「小琉球民宿老闆」，先問「如果房屋現狀符合的話妳就確定會簽是嗎？因為我在小琉球沒太多精力為了這個房屋跑來跑去」，後又表明可以寄鑰匙讓對方自己去看，但要支付郵資60元。女網友有點猶豫，卻讓對方心急催促，最後還直接封鎖。這時女網友才驚覺是新型的租屋詐騙。

遠方房東偽裝話術

原PO在臉書社團發文分享自身經歷，表示日前在Threads上看到有人刊登租屋資訊，不僅空間寬敞，還附帶平面車位且包辦管理費與水電網路，條件相當優渥。

當女網友進一步詢問看房時間時，對方聲稱自己一直在小琉球經營民宿，無法隨時跑回台南，因此提出可以直接將鑰匙寄給她自行前往查看，並全程透過視訊確認。

對方宣稱若看完滿意再約時間簽約，不滿意則將鑰匙留置屋內或寄回即可。隨後對方表示需要寄送鑰匙，要求她點擊傳來的超商網站連結填寫收件人資料與地址。

超商寄件連結藏誘餌

原PO察覺該網址相當詭異，且莫名被要求支付60元費用，心生疑慮下未依指示操作。不料對方見狀竟急切催促，甚至氣急敗壞揚言取消交易，讓她頓時驚覺這是新型態手法。

貼文曝光後引來許多網友共鳴，紛紛留言分享曾遇到類似的賣貨便或超商寄件詐騙。內行人也點出盲點，強調寄送店到店僅需姓名與電話，絕不需要透過特定連結填寫個人資料。