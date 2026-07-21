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熱帶擾動醞釀中　預測路徑曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲最新歐洲模式（左上）、美國模式（右上）、歐洲AI模式（左下）、美國AI模式（右下）晚間8時模擬圖。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬調整為，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，大致周六晚間8時已通過呂宋島北端進入南海，朝香港、澳門、廣東一帶前進；周六、周日熱帶系統外圍雲系影響，降雨範圍漸擴大，東半部及南部有明顯降雨。

今午後仍有強對流

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日低層大氣西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨，因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三至周五低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，午後仍有局部短暫降雨的機率，主要在山區。

熱帶擾動醞釀中

吳德榮指出，最新各國模式模擬調整為，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，歐洲模式、美國（GFS）模式、歐洲AI模式、美國AI模式模擬的路徑，大致周六晚間8時已通過呂宋島北端進入南海，朝港、澳、廣東一帶前進；歐、美AI模式移速較快，美國模式最慢也最偏南，歐洲模式則較偏北、速度居中，顯示有不確定性，應密切觀察。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周五晚東半部降雨機率提高；周六、周日熱帶系統外圍雲系影響，降雨範圍漸擴大，東半部及南部有明顯降雨；下周一、下周二偏南風及熱帶系統殘餘水氣，南台灣有局部短暫降雨，午後各地皆應注意強對流發生。

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