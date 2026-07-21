銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億

▲日本東京銀座「JUNGLE TOKYO GINZA」人氣女公關Kiko。（圖／翻攝IG／kiko_11o6，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本東京銀座「JUNGLE TOKYO GINZA」人氣女公關Kiko（きこ），過去曾經從事證券業並獲獎，不過令人刮目相看的是，她將30萬日圓的存款，靠投資累積至經已經1.2億元（折合新台幣歐2426萬元）。Kiko的投資亮眼令她登上媒體版面。

根據日媒《Smart FLASH》報導，Kiko坦言從小因為母親購買銀行推薦的投資信託慘賠解約，導致她對投資留下了負面印象。2017年她順利進入野村證券服務，第二年就一舉拿下同期僅3人能獲得的最高榮譽「CEO獎」，表現相當亮眼。

高資產客戶啟蒙投資路

雖然職場業績出色，但她入職前三年對於個人資產管理相當消極，加上花費不少，存款一度僅剩30萬日圓。直到她在工作期間服務許多高資產客戶，親眼見證他們透過資產配置持續累積財富後，才讓她起心動念開始從定期投資逐步建立自己的理財習慣。

2022年她選擇離開證券業並轉戰銀座夜生活產業，憑藉過人的溝通技巧成為人氣女公關。在這個新舞台上，她接觸到更多企業經營者、上市公司主管及個人投資人，讓她更能掌握企業主的真實想法，進而建立起一套專屬的獨門選股心法。

觀察領導人特質選標的

Kiko透露，自己在評估投資標的時非常看重經營者的個人特質，包含是否具備自律能力、是否重視員工與身邊人際關係。若領導者過於獨斷且不願聽取意見，即使公司業績再好她也不會考慮；反之，重視團隊與故鄉連結的企業主，公司往往更具備長期發展潛力。

在投資策略上，她偏好長期持有在日本或全球市場具領先地位的企業，例如「三菱日聯金融集團」、「伊勢化學工業」以及「東京應化工業」等公司。她目前每月固定投入500萬日圓（約新台幣100萬元）進行配置，並預計在3年內達成5億日圓的資產目標後完美退休。