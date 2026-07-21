蔡阿嘎「無人聲援」3原因曝　一家人跟網紅圈超不熟

▲蔡阿嘎（右）與妻子二伯（左）。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎一句「中共同路人」，燒出妻子二伯的服飾品牌抄襲爭議，卻鮮少有其他知名YouTuber或網紅公開力挺。對此，網紅Cheap分析背後3點原因，直言阿嘎平時閉門創作，與網紅圈互動少，加上給人貼政治標籤，連部分親綠媒體都看不下去，何況一般人？

蔡阿嘎平時很少與網紅圈互動

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap在臉書發文表示，儘管蔡阿嘎是台灣YouTube元老級創作者，但平時跟網紅圈沒什麼交集，也不太參加網紅圈的「大拜拜」，像是Google舉辦的創作者活動，他從沒看過阿嘎現身，即便出席走鐘獎，也不太在後台與其他網紅互動。

Cheap認為，蔡阿嘎全家、員工都是網紅，沒必要和別人互相拉抬，合作對象多是自己團隊的人，跟其他網紅互動幾乎為0，反觀很多大型網紅都願意提攜新人、相互合作，所以阿嘎跟大家自然也就沒那麼熟。

拿「中共同路人」轉移焦點 外界看不下去

Cheap直言，第二個因素就是蔡阿嘎為了轉移爭議焦點，把部分批評者貼上「中共同路人」標籤，連部分親綠媒體都看不下去，何況是一般人？現在一般人已經對「中共同路人」這類標籤有創傷症候群，而且非常反感。

網紅圈普遍不想惹事 「有錯就立正挨打」

Cheap表示，最後一點就是現在網紅都不太想惹事，也不是說俗辣，而是普遍認為在這行混，「有錯就立正挨打」，沒什麼好聲援的。

HAHABABY遭控41項商品撞設計 蔡阿嘎、二伯尚未對外回應

HAHABABY近日因遭網友整理比對，發現有多達41項商品與日韓品牌設計相似，質疑抄襲，因此發起抵制連署，要求公開設計原稿、說明商品產地及開放退款。不過，截至目前為止，蔡阿嘎與二伯仍未對外正式說明。