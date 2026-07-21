新竹市爆毒炊粉！「5月就收通報」遭質疑蓋牌　高虹安首回應

▲新竹明好企業社生產的炊粉驗出甲醛，民眾質疑「蓋牌」。（圖／翻攝自新竹市衛生局）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市政府查出明好企業生產的炊粉驗出甲醛，但有民眾質疑，台南市政府早在5月就已通報新竹市府，為何新竹市府本月18日才對外公布，質疑是否「蓋牌」。對此，新竹市長高虹安，政府5月接獲通報後，已立刻啟動食品安全事件處理程序，依法展開稽查、抽驗、下架回收及行政調查，不論是毒油還是毒炊粉「該查就查、該罰就罰，絕不寬貸」。

高虹安20日在臉書表示，她20日召開跨局處食品安全事件應變會議，針對「明好企業社炊粉甲醛事件」及「中聯油品苯駢芘事件」，聽取衛生局專案報告，全面檢視查察進度、回收情形及後續因應措施，她強調「食品安全，沒有任何妥協的空間」

針對許多民眾關心的，「市府是不是延遲處理？是不是沒有第一時間作為？」，她強調，新竹市政府5月底接獲外縣市通報後，就立即啟動食品安全事件處理程序，依法展開稽查、抽驗、下架回收及行政調查，各項作為都依照中央規定辦理，絕無隱匿、蓋牌或延宕。

衛生局6月3日就會同食藥署前往工廠稽查，要求問題批次立即追蹤下架回收，並同步擴大抽驗不同批號及其他產品、展開行政調查，當抽驗結果顯示有食品安全風險時，立即要求相關產品下架封存，並持續抽驗、複驗，待複驗結果一出，確認多批次產品均檢出甲醛後，立即要求停止生產、限期改善、追蹤下游全面回收，並依法裁處及對外公告。

高虹安說，根據中央食藥署函釋，產品檢出甲醛後，依法仍須釐清是否涉及人為違法添加，不能僅憑初步檢驗結果就直接認定違規，因此在調查釐清期間，市府同步採取預防性下架及風險管制措施，確保檢出有疑慮產品不再流入市面，並依法完成後續行政程序。

她也要求衛生局持續擴大查核、加速回收，並檢討整體食安管理機制，強化跨局處合作，必要時提高抽驗頻率與稽查強度，守住市民健康，也守護新竹米粉產業多年建立的信譽。

她最後說，食品安全不是政治攻防，而是市民每天入口的安心，她會持續親自督導，所有稽查進度、裁處結果及後續措施，都會向市民公開說明，「該查就查、該罰就罰，絕不寬貸，也不讓任何檢出有疑慮的產品流入市面。」