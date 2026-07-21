店長遭教授砍50刀殺害　音樂教室公告延後重新營業：增設安全設施

▲新竹一間音樂教室14日發生命案，事件發生後停業至今。（圖／地方中心翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

在陽明交大的擔任教授的林姓男子疑因家族財產糾紛，持藍波刀猛砍50刀將紀姓連襟（妻子妹妹的丈夫）殺害，事件震驚社會。命案發生後，音樂教室20日表示，為保護出入者安全，教室須重新裝修，重新開張日期將另行公告。

命案後暫停開放 教室整修增設安全設施

發生命案的音樂教室20日在臉書發布公告，教室因發生重大事故，導致內部環境須整修以及增加安全設施，因此無法如期於7月24日重新開張，重新開張日期將另行公告。

回顧事件，擁有美國籍、在陽明交通大學擔任教授10多年的林男曾因音樂教室產權分配問題跟紀男一家人發生爭吵，雙方已經多年未有互動，不料林男14日突然跑到音樂教室尋訪紀男，接著突然拿出預藏的藍波刀朝紀男猛砍50多刀，導致紀男當場死亡，林男事後也被趕到現場的警方壓制逮捕。

音樂教室產權更動當天 紀男接任負責人遇害

林男妻子的娘家王家是音樂世家，家族經營音樂教室已經十多年，在地方上相當有名氣，王父是音樂教室第二代負責人，後因身體狀況不佳，將音樂教室經營權分由3個女兒打理，而林男與王家長女結婚、死者紀男則是王家次女的丈夫，紀男與王家次女也是音樂教室的實際管理者。

警方調查，事件發生當天，音樂教室所屬公司的商業登記才剛完成變更，股東由原本僅王家么妹，改為王家三姊妹加上紀男共4人，負責人也從王家么妹改為紀男。值得一提的是，14日是紀男正式接任負責人的第一天，沒想到就遭林男殺害，檢警因此朝家族產權糾紛方向深入偵辦。