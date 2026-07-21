學生投票命名！　桃園市立陽明高中「春日影」球場啟用

▲桃園市立陽明高中「春日影」球場啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立陽明高中20日舉行校內「春日影」球場啟用，市長張善政表示，春日影球場總經費為4,613萬9,333元，其中市府補助416萬6,416元，其餘4,197萬2,927元由該校基金支應，球場全部採用鋼構材質，費時2年完工，並由陽明高中學生投票命名為春日影球場。

▲「春日影」球場由學生投票命名。（圖／市府提供）

張善政期勉同學們善用春日影球場，精進球技，未來替陽明高中爭取更多榮耀。市府教育局表示，陽明高中自民國80年創校以來辦學穩健，深獲社區肯定，今（115）年1月榮獲桃園市品牌學校評選優等獎，2月也成為亞太地區首間獲Google Premier Reference School認證的高中，展現學校在科技數位教育與多元學習上的推動成果。

▲「春日影」球場由學生投票命名。（圖／市府提供）

陽明高中女籃隊表現同樣亮眼，113學年度第6度勇奪全國高中乙級籃球聯賽冠軍，未來市府也將持續支持校園環境優化及學生多元發展，提升整體學習與運動環境。

▲球場全部採用鋼構材質。（圖／市府提供）

包括：市議員林政賢、陳美梅、張碩芳、市府教育局長劉仲成、桃園區副區長周政毅、陽明高中校長林裕豐、家長會長鄭嘉斌、桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福、理事長溫碧雲、總幹事簡慧雯、陽明高中教育事務基金會董事長邱靖晏、副董事長張靜怡、副董事長彭國貞、桃園市家長會長協會桃園區總會長劉正保等人士均一同出席。