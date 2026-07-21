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買高粱傻眼「軟木塞泡到變超長」？真相曝光　網笑：還以為擴香瓶

▲▼過年,年節採買,辦年貨,春節,農曆新年,金門高粱酒,春節配售專用酒,烈酒,白酒。（圖／記者李毓康攝）

▲金門高粱是台灣知名的烈酒，受到不少民眾喜愛。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

不少民眾在品嚐烈酒時，偶爾會遇到讓人摸不著頭緒的包裝設計。近日就有網友在社群平台Threads上分享一張照片，發現自己手中的高粱酒瓶內竟有一根「超巨型木條」，讓他當場傻眼，直呼「是不是泡太久，軟木塞都變長了？」照片曝光後隨即引發網友熱烈討論，不少人發揮創意爆笑留言，同時也有內行人跳出來解答這根木條的真實身分。

一名網友在Threads發文指出，自己買了一瓶高粱酒，卻發現瓶身裡面豎立著一根極長的木條，看起來就像是無限延伸的軟木塞。原PO不解地表示：「這瓶高粱是發生什麼事？？是不是泡太久，軟木塞都變長了，從來沒有看過這麼長的軟木塞，到底是怎麼回事？這樣是正常的嗎？我書念得少大家不要騙我喔！」

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貼文一出，立刻吸引大批網友圍觀與爆笑留言。有人聯想到童話故事笑稱：「還是他說謊？（鼻子變長）」、「你的梁芯（良心）不會痛嗎？」也有不少人被視覺效果誤導，開玩笑表示：「不說我真的以為是擴香用的」、「好大瓶的液體電蚊香」、「裝罐到最後一罐了，師父一句：啊隆呼力啦！」

不過，也有熟悉酒款的網友解釋，瓶中的並非軟木塞，而是特別放入酒瓶內的橡木條，透過長時間與酒液接觸，逐步釋放木質、奶香、蜜香、果乾及淡淡煙燻等香氣，讓酒體呈現琥珀色澤，也增添較為柔和的木質風味。網友也補充，一般高粱酒多為透明酒液，且烈酒通常採鋁蓋封裝，並不會使用葡萄酒常見的軟木塞，因此這根木條其實是酒款設計的一部分，而非酒品變質或保存異常。

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